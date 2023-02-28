realme GT3 240W tamı tamına 240 Watt şarj eden telefon olarak dikkat çekiyor. Ersin’in MWC’de edindiği telefonun detayları videomuzda!
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240 Watt Şarj Olan Telefon! | Realme GT3 Elimizde!
realme GT3 modeli bugün Çin’deki realme GT Neo 5 250 Watt’ın global hali olarak karşımıza çıktı. Özellikle dünyadaki ilk global olarak piyasaya çıkan 240 Watt şarj destekli telefonu durumundaki realme GT3’ün detaylarını Ersin aktarıyor.
realme GT3 özellikleri;
- Boyut: 163,9 x 75,8 x 8,9 mm
- Ağırlık: 199 gram
- Ekran: 6,74 inç QHD+ AMOLED, 144 Hz, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Grafik: Adreno 730
- Bellek: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB
- Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3
- Batarya: 4600 mAh
- Şarj: 240 Watt
- Fiyat: 650 dolar