Çinli teknoloji şirketi Realme, C30s isimli yeni giriş seviye akıllı telefonu 14 Eylül tarihinde piyasaya sürecek. Cihazın bazı özellikleri zaten sızdırılmıştı. Bugün ise yeni çıkacak cihaz Geekbench verilerinde göründü.

C30s Adına Geekbench Verileri

Platformdaki listeye göre, Realme’nin yeni akıllı telefonu dört tanesi 1.20 GHz, diğer dördü ise 1.60 GHz hızında çalışan sekiz .çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Listeye göre yonga setinin adı UNISOC SC9863A. Bunun dışında Geekbench verileri cihazın Android 12 ile çalışacağını belirtiyor. Bununla beraber telefon 4GB RAM kapasitesine sahip. Haberin en önemli verisi ise cihazın Geekbench’ten tek çekirdekte 126 puan ve çoklu çekirdekte 463 puanlık bir skor alması. Şimdi gelin hep beraber 14 Eylül’de çıkacak cihazın daha önceden sızdırılan teknik özelliklerinden bahsedelim.

Realme C30s Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Realme C30s’in ürün sayfasında yer alan bilgilere göre telefon, damla çentik tasarımlı 6,5 inç bir ekrana sahip olacak. Telefonun bütçe dostu olacağı göz önüne alındığında ekranın tipik bir 60Hz yenileme hızına sahip HD+ özellikli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cihaz yüzde 88.7’lik ekran-gövde oranı ve 16.7 milyon renk içerecek.

Telefon, devasa bir 5.000 mAh pil ve yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile beraber gelecek. Cihazın işletim sistemi, Android 12 tabanlı Realme UI S Edition olacak. C30s, arkasında LED flaşlı tek bir 8MP kamera ile kullanıcılara sunulacak. Selfie kamerasının çözünürlüğü ise 5 MP olacak.

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