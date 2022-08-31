Realme, bu yılın başlarında piyasaya çıkardığı Buds Air 3 ile yeni kulaklık serisini açmıştı. Marka daha sonra Çin ve Hindistan’da Buds Air 3 Neo’yu satışa çıkardı. Şimdi ise şirket, Buds Air 3S kulaklığını kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Lanmsan öncesinde ünlü yazar Mukul Sharma, yakında çıkacak olan cihazın görüntülerini sızdırdı.

Yeni Buds Air 3S’in Tasarım Özellikleri

Görüntüler, Buds Air 3S’nin serideki diğer iki kulaklıktan farklı bir tasarımla geleceğini söyleyen iddiaları doğruluyor. Düz bir gövde ve silikonlu kulaklık içlerine sahip cihaz, sporcular için gayet ideal. Bu durum ürünün sporcular adına kulağa tam oturması ve çok fazla düşmemesi adına tasarlandığının bir işareti. Bunun dışında görüntülerden anladığımız şekilde yeni kablosuz kulaklık şeffaf yüzlü bir taşıma kutusu ile gelecek.

Yeni cihazın Hindistan ve Endonezya’da piyasaya çıkacağı resmi olarak doğrulandı. Bununla beraber ürün hakkında BIS ve TDRA sertifikaları da mevcut. Söylentiler yeni kulaklığın teknik özellikleri adına Buds Air 3 modelinden farklı olmayacağını belirtiyor.

Realme Buds Air 3 özellikleri

Buds Air 3, net vokaller ve güçlü bas sağlamak adına sıvı kristal polimer diyaframa sahip 10 mm sürücülerle birlikte gelir. Dolby Audio teknolojisini destekleyen cihazın ses özellikleri kişiden kişiye değişebilir. Kulaklıklar 42 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özelliğine ile beraber gelir. Pil ömrü tarafında, ürün tek bir şarjla 6 saate kadar performans sağlayabilir. Şarj kutusu ile beraber cihazın toplam pil ömrünün 30 saate kadar uzadığını belirtmekte fayda var.

Ayrıca, cihaz şeffaflık modu, çift cihaz bağlantısı, oyun için 88 ms düşük gecikme modu, aramaları cevaplamak, medyayı yönetme gibi birçok özelliğe sahip.

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