Genel
Google, yeni “Evden Çalışma” özelliklerini duyurdu
Google, pandemide evden çalışma yöntemiyle çalışan kullanıcılarına yardımcı olmak istiyor. Bunun için Workspace araçlarına bir dizi yeni özellik ekliyor.
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Google Workspace işlevleri gelişiyor
COVID-19 salgını sonrası dünyada birçok insan ve iş yeri uzaktan çalışma yöntemine geçti. İşte böyle bir dönemde kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla Google, Workspace araçlarına yeni özellikler ekleyeceğini duyurdu.
Google, bu araçların ve özelliklerin insanların zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve kolayca işbirliği yapmalarına yardımcı olacağını söyledi. Bu özellikler daha fazla Google Asistan erişimi içerecek. Böylece sadece sesiniz ile bu araçlara kolayca erişim sağlayabileceksiniz. Asistanınıza çalışma takviminizde sırada ne olduğunu sorabilirsiniz. Hızlıca toplantılara katılabilirsiniz. Birçok cihaz ekranında basitçe mesaj gönderebilirsiniz.
Google evden çalışmaya yardımcı olmak için Takvim uygulamasına da yeni özellikler ekliyor. Bölümlenebilir çalışma saatleri, tekrarlanan ofis dışı girişler, konum göstergeleri ve bildirimleri azaltan Konsantrasyon Modu bunlardan bazıları.
Google Workspace başkan yardımcısı ve genel müdürü Javier Soltero açıklamasında şöyle söylüyor: Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini değerlendirebilmeleri için Google Workspace kullanıcılarına zaman analizleri sunacağız. (Araç yöneticiye görünmeyecek.)
Şirketin “Zoom” rakibi uygulaması Google Meet için de yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı, dizüstü bilgisayar gibi bir cihazla sunum yaparken telefon gibi başka bir ekrandan da toplantıyı görüntüleme imkanına sahip olacak. Yani Meet‘e ikincil ekran desteği gelmiş olacak.
Ek olarak bir mobil döşeme görünümü kullanıma sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir çağrıdaki birden fazla kişiyi tek ekranda görecek. Yeni özellik, resim içinde resim ve bölünmüş ekran modlarıyla uyumlu olacak.
Şirket, Gmail, Chat, Dökümanlar ve Drive‘da kullanılacak Google Workspace Frontline adlı yeni bir projeyi açıkladı. Bu proje bir şirketin verilerini güvende tutmaya yardımcı olan iki özelliği içeriyor. Bunlar gelişmiş uç nokta yönetimi ve güvenlik özellikleri. Bu projenin de önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmasını bekliyoruz. İşletme ekipleri bu sayede AppSheets adlı basit uygulamaları doğrudan E-Tablolar ve Drive‘dan oluşturacaklar. Böylece ön cephe çalışanlarının işleri daha da dijitalleşmiş ve kolaylaşmış olacak.
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Genel
Samsung, En İddialı TV Serisini Piyasaya Sürüyor
Samsung, yeni TV serisini piyasaya sürmeye başlıyor. Piyasaya çıkacak olan bu seri, oyuncular için mini LED ve özellikleri de sunuyor. Şirket, uzun yıllardır en iddialı serisini paylaşarak kullanıcıları heyecanlandırdı.
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Samsung yeni serisiyle birçok özelliği beraberinde getiriyor
Şirket, önceki yıllara göre daha fazla kontrast ve daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için Mini LED teknolojisini kullanan yeni Neo QLED 8K ve 4K TV‘ler tarafından yönetilen 2021 TV serisinin sevkiyatına başladı. Aynı zamanda şirket, Mini LED ile daha küçük LED’leri TV’nin arka aydınlatma sistemine sığdırabiliyor. Bu işlemi daha önce olduğundan daha fazla yapabiliyor. Bu özellik, TV’nin karartma bölgeleri üzerinde çok daha iyi bir kontrol sağlıyor. Bunun yanında istenmeyen “parlama” efektini önemli ölçüde azaltıyor.
Bu yılın üst düzey Samsung TV’leri, tüm önemli yeni nesil seçenekleri bünyesinde barındırıyor. Yenileme hızı, en boy oranı, giriş gecikmesi gibi özellikler için ise yeni ayar çubuğu geliştirmiş. Bu çubuğa kolayca erişebileceksiniz ve bir dizi oyun merkezli özelliğe de ulaşabileceksiniz. TV’lerin çoğu önümüzdeki iki hafta içinde müşterilere ulaşmaya başlayacak, diğerleri ise Nisan ayında ve sonrasında müşterilere ulaşacak. Türkiye satış fiyatı resmi sitesinde mevcut aynı zamanda siparişler de aktif. Samsung’un resmi sitesine girdiğinizde yeni çıkan TV’ler için ön kayıt sayfası sizi bekliyor olacak.
Tasarımıyla dikkat çeken çerçeve, TV’nin duvarda bir sanat eseri gibi görünmesini sağlamak için daha ince ve daha fazla çerçeve seçeneğiyle yenileniyor. Aynı zamanda kapasitesini 500MB’dan 6GB’a çıkıyor. Böylece müşteriler artık aktif olarak kullanmadıklarında görüntülenen TV’de daha fazla görüntü depolayabilir. Depolama, 1.200 ultra yüksek çözünürlüklü görüntülere kadar depolayabiliyor. Başka bir TV olan Sero, yakın gelecekte Apple’ın AirPlay 2’si için destek alıyor.
Şirket ayrıca, OLED’i bir sonraki harika TV teknolojisi olarak atlatmayı amaçlayan fütüristik MicroLED TV‘leri için daha geleneksel form faktörleri sunduğunu duyurdu. Bunun yanında Nisan ayında satışa çıkacak MicroLED TV’lerin oldukça pahalı olacağı da günden konusu.
Satışa çıkan TV’lerin fiyatları Türkiye bazında oldukça fazla. Diğer ülkelerde de fiyatın aşırı oluşu gündem konusu. Özellikle Türkiye fiyatı kullanıcıları şaşırtıyor. Bir televizyona yüklü bir para vermek çoğu kullanıcıya mantıksız geliyor. MicroLED TV’lerin Türkiye fiyatı ise merak konusu.
Genel
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
realme, bugün çevrimiçi olarak düzenlediği Kamera İnovasyon etkinliği düzenledi. Ayrıca yakında piyasaya sunulacak realme 8 serisinde kullanılacak ilk 108 MP kamerasını tanıttı. Daha keskin fotoğraf kalitesi, dünyanın ilk “tilt-shift” (perspektif düzeltme) kullanıyor. Ayrıca “Starry” zaman atlamalı video ve yeni portre filtreleriyle realme 8 serisi fotoğrafçılık alanında iddialı.
realme 8 Pro, birincil kamera olarak 12.000 x 9.000 piksel ve 1/1,52″ genişliğe sahip. Samsung’un 108 megapiksellik HM2 sensörü mevcut. Daha büyük tek piksel boyutu ile iyi bir görüntü kalitesi mevcut. realme telefonlar ISOCELL Plus ve Smart-ISO desteğine sahip.
Sensör içi yakınlaştırma özelliği
realme 8 Pro, yeni Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisi sayesinde yüksek yakınlaştırma netliği sağlıyor. Özellikle realme 8 Pro’nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştiriyor. Sonrasında sensör görüntü oluşturmak için sadece yakın kısımla eşleşen 12 MP alanı kullancak. 12 MP fotoğrafta alan daha küçük olduğundan görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Ayrıca, realme 8 Pro’nun arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesi netliği artırmasını sağlıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç veriyor.
realme, kamera inovasyon etkinliğinde anlatılan tüm detayları aynı anda canlı olarak sizlerle paylaştık. İyi Seyirler…
Akıllı Telefonlar
Bilinmeyen bir Realme modelinin görselleri sızdırıldı!
Realme‘nin bilinmeyen bir modeline ait görseller sızdırıldı. İşte kimsenin bilmediği Realme modelinin ilk görselleri.
Realme yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. OnLeaks, Realme‘nin yeni modeline ait ilk 3D görselleri paylaştı. Henüz ismi bilinmeyen bu modelin görüntüsüne bakarsak orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz.
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OnLeaks, Realme‘nin bilinmeyen yeni modelini gözler önüne serdi. Realme’nin bu gizemli modeli ön kısmında damla çentikli bir ekran ile geliyor. Arka kısmında bir parmak izi sensörüne yer veren cihaz, buna ek olarak sol kısımda oldukça şık bir kamera grubu barındırıyor. Realme bu cihazda üç adet arka kameraya yer vermiş.
Öte yandan cihaz üzerinde bir 3,5mm jak girişi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte cihaz bir microSD kart yuvasına da sahip. Son olarak görsellere baktığımızda cihazın tuş takımının sağ kısımda yer aldığını görüyoruz. Zaten cihaz hakkında tüm bilinenler de bu kadar.
Realme‘nin yeni modeli orta segmente hitap ediyor. Dolayısıyla cihazdan çok yüksek özellikler beklemiyoruz. Ek olarak cihaz tasarım anlamında da amiral gemisi özelliklerini yansıtmıyor.
Realme yetkilileri şimdilik bu yeni modeli için bilgi vermiyor. Ek olarak görsellerin Realme 8’e, X9’a ve GT’ye ait olmadığı da biliniyor. Ancak cihazın yeni bir C Serisi üyesi olduğu tahmin ediliyor. Görsellerdeki cihazın gerçek ismi Realme‘nin açıklaması ile belli olacak. Bakalım bu modelin ismi ne olacak.
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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