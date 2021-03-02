Google, yeni “Evden Çalışma” özelliklerini duyurdu

Google, pandemide evden çalışma yöntemiyle çalışan kullanıcılarına yardımcı olmak istiyor. Bunun için Workspace araçlarına bir dizi yeni özellik ekliyor.

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Google Workspace işlevleri gelişiyor

COVID-19 salgını sonrası dünyada birçok insan ve iş yeri uzaktan çalışma yöntemine geçti. İşte böyle bir dönemde kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla Google, Workspace araçlarına yeni özellikler ekleyeceğini duyurdu.

Google, bu araçların ve özelliklerin insanların zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve kolayca işbirliği yapmalarına yardımcı olacağını söyledi. Bu özellikler daha fazla Google Asistan erişimi içerecek. Böylece sadece sesiniz ile bu araçlara kolayca erişim sağlayabileceksiniz. Asistanınıza çalışma takviminizde sırada ne olduğunu sorabilirsiniz. Hızlıca toplantılara katılabilirsiniz. Birçok cihaz ekranında basitçe mesaj gönderebilirsiniz.

Google evden çalışmaya yardımcı olmak için Takvim uygulamasına da yeni özellikler ekliyor. Bölümlenebilir çalışma saatleri, tekrarlanan ofis dışı girişler, konum göstergeleri ve bildirimleri azaltan Konsantrasyon Modu bunlardan bazıları.

Google Workspace başkan yardımcısı ve genel müdürü Javier Soltero açıklamasında şöyle söylüyor: Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini değerlendirebilmeleri için Google Workspace kullanıcılarına zaman analizleri sunacağız. (Araç yöneticiye görünmeyecek.)

Şirketin “Zoom” rakibi uygulaması Google Meet için de yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı, dizüstü bilgisayar gibi bir cihazla sunum yaparken telefon gibi başka bir ekrandan da toplantıyı görüntüleme imkanına sahip olacak. Yani Meet‘e ikincil ekran desteği gelmiş olacak.

Ek olarak bir mobil döşeme görünümü kullanıma sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir çağrıdaki birden fazla kişiyi tek ekranda görecek. Yeni özellik, resim içinde resim ve bölünmüş ekran modlarıyla uyumlu olacak.

Şirket, Gmail, Chat, Dökümanlar ve Drive‘da kullanılacak Google Workspace Frontline adlı yeni bir projeyi açıkladı. Bu proje bir şirketin verilerini güvende tutmaya yardımcı olan iki özelliği içeriyor. Bunlar gelişmiş uç nokta yönetimi ve güvenlik özellikleri. Bu projenin de önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmasını bekliyoruz. İşletme ekipleri bu sayede AppSheets adlı basit uygulamaları doğrudan E-Tablolar ve Drive‘dan oluşturacaklar. Böylece ön cephe çalışanlarının işleri daha da dijitalleşmiş ve kolaylaşmış olacak.

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