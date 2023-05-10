Realme, en son akıllı telefonları olan Realme 11 serisini bugün Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin üç model içermesi bekleniyor: Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+. Şirket, bu modellerin yanı sıra başka ürünlerini de görücüye çıkaracağını resmi olarak duyurdu. Gelin bu ürünleri daha yakından inceleyelim.

Realme 11 serisi lansman etkinliğinin 10 Mayıs’ta Çin’de yerel saatle 14:00’te gerçekleşmesi planlanıyor. Realme, etkinliği resmi web sitesinde ve Weibo hesabında canlı yayınlayacak. Marka, aynı lansman etkinliğinde Realme Buds Air 5 Pro TWS’yi de duyuracak.

Realme Buds Air 5 Pro, selefine çok benzer bir tasarım sunacak. Ek olarak TWS, LHDC codec desteği, gelişmiş çift cihaz bağlantısı, 3D uzamsal ses efektleri, HiFi seviyesinde koaksiyel çift ünite ve çok daha fazlası gibi bazı yükseltilmiş özelliklere sahip olacak.

Realme 11 serisinin uygun fiyatlarla birinci sınıf tasarım ve performansa sahip olması muhtemel. Şirket, Realme 11 Pro+’ın yüksek yenileme hızlarına sahip kavisli AMOLED ekrana ve dairesel kamera modülüne sahip benzersiz bir deri sırt tasarımına sahip olacağını zaten duyurmuştu. Telefon ayrıca özel gece fotoğrafçılığı modu ve yeni MediaTek Dimensity 7000 serisi yonga seti ile gelecek.

Raporlara göre Realme 11 Pro+’ın 2160Hz PWM karartma özelliğine sahip 6,7 inç Full HD+ kavisli AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama ile donatılmış olarak gelebilir. Cihazın, f/1.4 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel birincil sensör, 8 megapiksel ikincil sensör ve 2 megapiksel sensör ile üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Özçekimler için telefon, ön tarafta 16 megapiksellik bir sensörle gelebilir. Cihazın ayrıca 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh bataryadan güç alması bekleniyor.

Realme 11 Pro+ modelinin, eski GUCCI tasarımcısı Matteo Menotto ile birlikte oluşturulan benzersiz bir kavisli sırt ve çerçeve tasarımına sahip olduğu bildiriliyor. Premium varyantın, altın ve gümüş dikişli dikey şeritli ve altın renkli çerçeveli “Sunrise City” adlı bej sentetik deri arka panelle gelmesi bekleniyor. Bu varyantın sınırlı sayıda olması bekleniyor ancak diğer renk seçeneklerinin de sunulması bekleniyor.

Realme 11’in, düz ekranı ve düşük kaliteli yonga seti ile Realme 11 serisinin en bütçe dostu seçeneği olması bekleniyor. Bu cihaz, 64 megapiksel birincil sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile üçlü arka kamera kurulumuna sahip olabilir. Ayrıca hızlı şarj ve 5G bağlantısını desteklemesi bekleniyor.