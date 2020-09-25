realme, Buds Air Neo ve Watch satışa sunuldu

Hızlı bir büyüme trendi yakalayan realme, “1 + 4 + N” stratejisi kapsamındaki yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmak istemeyen realme, 1 + 4 + N kapsamında; akıllı telefonların yanı sıra akıllı TV, akıllı kulaklık, akıllı saat ve akıllı hoparlör olmak üzere 4 ana kategorideki yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Türkiye’de de, akıllı telefonları tamamlayan ürünleri ile ekosistemini hızla genişletmeye başlayan şirket; realme Watch’u da ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sundu. realme Watch aynı zamanda şirketin ilk akıllı saati olarak dikkatleri üstüne çekiyor.

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realme Watch, kullanıcılara neler vadediyor?

realme Watch, 3,5 cm renkli dokunmatik ekrana sahip ve aynı zamanda 12 adet dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç dokunmatik ekranı, 320 * 320 piksel ve 323 PPI çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın, parlaklığı ise 380 nite kadar çıkabiliyor. Eğer 12 adet saat yüzü bana yetmez diyorsanız; OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzüne ulaşabilmeniz mümkün. Ayrıca realme Watch, siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi ile sunuluyor. Kayış değiştirmek isteyen kullanıcılar, isterlerse herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.

Sağlık alanındaki özellikleriyle de öne çıkan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile, kalp atış hızınızı 7 gün 24 saat boyunca ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarmayı da ihmal etmiyor. 14 farklı spor moduna sahip olan bu saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcılarını sağlıklı yaşama yönlendiriyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonları tamamlayacak nitelikler barındırıyor.

realme, sektörü yakından takip ederek; IoT destekli ürünlere yöneliyor

Şirket, akıllı TV, akıllı saat, akıllı kulaklık ve akıllı hoparlörler olmak üzere 4 temel akıllı ürün ailesi ile “realme UNI Smart AIoT”yi oluşturmayı hedefliyor. realme Watch’ın piyasaya sunulması da; bu yönde atılmış önemli bir adım. realme Link uygulaması ile aynı zamanda akıllı yaşamın merkezine dönüşen saat, kullanıcıların çeşitli AIoT ürünlerini yönetmelerine de yardımcı oluyor. Uygulama aracılığıyla; evdeki hava temizleyiciyi açmak, baş ucu lambasını kapatmak ve kulaklığı kontrol etmek gibi birçok işlevi akıllı telefonunuzdan halletmek mümkün. realme Watch, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise, 599 Türk Lirası olarak belirlendi.

realme’nin uygun fiyatlı yeni TWS kulaklığı “Buds Air Neo”

Öte yandan şirket, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu da satışa sundu. Buds Air Neo’nun her bir kulaklığı, 4,1 gram ağırlığında. Skalanın hafif tarafında kalan bu kulaklık, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Buds Air Neo’da, 13 mm çapa sahip sürücüler bulunuyor. Dış taraftaysa dokunmatik bir yüzey bizleri karşılıyor. Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, şarj kutusuyla beraber toplamda 17 saate ulaşabiliyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.0 desteğine de sahip. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı 399 Türk Lirası olarak belirlenen Buds Air Neo, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!