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realme, Buds Air Neo ve Watch satışa sunuldu
Hızlı bir büyüme trendi yakalayan realme, “1 + 4 + N” stratejisi kapsamındaki yeni ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmak istemeyen realme, 1 + 4 + N kapsamında; akıllı telefonların yanı sıra akıllı TV, akıllı kulaklık, akıllı saat ve akıllı hoparlör olmak üzere 4 ana kategorideki yeni ürünlerini kullanıcıların beğenisine sunuyor. Türkiye’de de, akıllı telefonları tamamlayan ürünleri ile ekosistemini hızla genişletmeye başlayan şirket; realme Watch’u da ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sundu. realme Watch aynı zamanda şirketin ilk akıllı saati olarak dikkatleri üstüne çekiyor.
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realme Watch, kullanıcılara neler vadediyor?
realme Watch, 3,5 cm renkli dokunmatik ekrana sahip ve aynı zamanda 12 adet dahili saat yüzü bulunuyor. Saatin 1.4 inç dokunmatik ekranı, 320 * 320 piksel ve 323 PPI çözünürlüğe sahip. Corning Gorilla Glass ile korunan ekranın, parlaklığı ise 380 nite kadar çıkabiliyor. Eğer 12 adet saat yüzü bana yetmez diyorsanız; OTA güncellemelerini takip ederek 100’ün üzerinde saat yüzüne ulaşabilmeniz mümkün. Ayrıca realme Watch, siyah, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 farklı kayış rengi ile sunuluyor. Kayış değiştirmek isteyen kullanıcılar, isterlerse herhangi bir saatçi dükkanından alabilecekleri farklı kayışları da kullanabiliyorlar.
Sağlık alanındaki özellikleriyle de öne çıkan realme Watch, “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile, kalp atış hızınızı 7 gün 24 saat boyunca ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarmayı da ihmal etmiyor. 14 farklı spor moduna sahip olan bu saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, hatırlatıcı, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatının her anında kullanıcılarını sağlıklı yaşama yönlendiriyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonları tamamlayacak nitelikler barındırıyor.
realme, sektörü yakından takip ederek; IoT destekli ürünlere yöneliyor
Şirket, akıllı TV, akıllı saat, akıllı kulaklık ve akıllı hoparlörler olmak üzere 4 temel akıllı ürün ailesi ile “realme UNI Smart AIoT”yi oluşturmayı hedefliyor. realme Watch’ın piyasaya sunulması da; bu yönde atılmış önemli bir adım. realme Link uygulaması ile aynı zamanda akıllı yaşamın merkezine dönüşen saat, kullanıcıların çeşitli AIoT ürünlerini yönetmelerine de yardımcı oluyor. Uygulama aracılığıyla; evdeki hava temizleyiciyi açmak, baş ucu lambasını kapatmak ve kulaklığı kontrol etmek gibi birçok işlevi akıllı telefonunuzdan halletmek mümkün. realme Watch, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise, 599 Türk Lirası olarak belirlendi.
realme’nin uygun fiyatlı yeni TWS kulaklığı “Buds Air Neo”
Öte yandan şirket, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu da satışa sundu. Buds Air Neo’nun her bir kulaklığı, 4,1 gram ağırlığında. Skalanın hafif tarafında kalan bu kulaklık, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Buds Air Neo’da, 13 mm çapa sahip sürücüler bulunuyor. Dış taraftaysa dokunmatik bir yüzey bizleri karşılıyor. Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, şarj kutusuyla beraber toplamda 17 saate ulaşabiliyor. Ayrıca cihaz, Bluetooth 5.0 desteğine de sahip. IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı 399 Türk Lirası olarak belirlenen Buds Air Neo, Teknosa, Vatan, Mediamarkt, Amazon ve Hepsiburada üzerinden satışa sunuldu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Logitech, kompakt bir fare arayanlar için MX Anywhere 3 modelini duyurdu
Logitech MX Anywhere 3, kompakt tasarımı ve kolay taşınabilirliği sayesinde; mobil çalışan iş insanları, yazılımcılar ve içerik geliştiriciler gibi profesyonel kullanıcıların yanı sıra, ergonomik bir fare arayışında olan kullanıcıların da ilgisini çekiyor.
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Logitech MX Anywhere 3, sade bir görünüme ve minimalist bir tasarıma sahip
MX Anywhere 3, hemen hemen bütün işletim sistemleriyle (Windows, Mac, iPad, Chrome ve Linux) uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, cam yüzeyler de dahil olmak üzere birçok farklı yüzeyde sorunsuz çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Ürünle ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en iyisi olma ünvanına sahip seçkin MX ürün ailesinin en son üyesi olan MX Anywhere 3, profesyonellerin ihtiyaç duyduğu her şeye hakim olabilmeleri için özel olarak tasarlandı. Küçük el boyutları için de ideal bir konfor sağlayan MX Anywhere 3, özellikle tasarım ve yazılım alanında yoğun olarak kullanılan MAC’lerle de tam uyumlu. MX Anywhere 3 ile kafe, havaalanı, otel odası ya da bahçede kısacası her yerde verimliliği artırmak mümkün.’’ dedi.
USB Type-C üzerinden, hızlı şarj özelliği sayesinde tam şarjla 70 güne kadar kullanım ömrü sunan MX Anywhere 3; ayrıca bir dakikalık hızlı şarjla, üç saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor. Ayrıca MX Anywhere 3, 10 metreye kadar kablosuz bağlantı imkanı da sunuyor. Ürünü, beraberinde gelen Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth bağlantısı sayesinde, aynı anda 3 adede kadar cihazla eşleştirmek de mümkün iken; tek bir tuş sayesinde bu cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.
MX Anywhere 3 modelinin, ülkemizdeki satış fiyatıysa 799 TL olarak belirlenmiş durumda. Ürünle ilgili daha fazla bilgiye ise, buraya tıklayarak ulaşabilmeniz mümkün.
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Logitech G502 Hero, dünyanın en çok satan oyuncu faresi oldu
Logitech G502 Hero modeli, yakaladığı yüksek satış rakamlarının ardından; dünyanın en çok satan oyuncu faresi ünvanının da sahibi oldu.
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Logitech G502 Hero, bu başarıya nasıl ulaştı?
HERO 25K sensörü (High Efficiency Rated Optical) ile güncellenen G502, 25.000 DPI’lık hassasiyetiyle beraber yumuşatma veya filtreleme olmadan tüm DPI seviyelerinde hassas kontrol sağlamayı başarabiliyordu. Farklı oyun tarzlarına uyum sağlayabilmek konusunda başarılı olan G502 HERO, komut ve makroların özelleştirilebilmesi için programlanabilir tuş takımına ve ayarlanabilir ağırlığa da sahip. Ayrıca 5 adet kullanıcı profiline kadar ayar saklayabilme kapasitesine sahip olan G502 HERO; fiyat konusunda da iddialı bir model olduğu için birçok oyuncu tarafından sıklıkla tercih edildi. Aynı zamanda Logitech G502’nin, 50 milyon tıklamaya kadar dayanabilecek şekilde tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim. Bu sayede bu fareyi tercih eden oyuncular, uzun yıllar boyunca farelerini sorunsuz kullanmaya devam edebiliyorlar.
G502’nin yakaladığı başarıyla ilgili konuşan Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Dünyanın en çok satan oyuncu faresine sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Oyun sektörünün hem dünyada hem de Türkiye’de gelişmesi için oyuncu ekipmanlarının çok önemli olduğuna inanıyoruz; ve çalışmalarımızı her zaman daha mükemmellerini arayarak sürdürüyoruz.” dedi. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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HyperX, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu
Kingston Technology’nin oyun birimi HyperX tarafından, Alloy Elite 2 mekanik oyun klavyesi duyuruldu. Yeni Alloy Elite 2, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. HyperX tarafından belirtildiği üzere Alloy Elite 2, anahtar başına 80 milyon ömür boyu tıklama oranı için tasarlanmış.
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HyperX Alloy Elite 2, oyuncuların beklentilerini karşılamak için tasarlanmış
Klavye üzerinde, hızlı erişim düğmeleri ve ses seviyesi ayarlama tekerleğine sahip özel medya tuşları bulunan Alloy Elite 2 modelinde, daha fazla LED ve RGB aydınlatma için çift katmanlı şeffaf tuş kapakları da bulunuyor. Alloy Elite 2 modelinde bulunan LED ışık çubuğu, her bir tuş için özel olarak tasarlanmış dinamik RGB efektlerine sahip. Dayanıklılığı ile öne çıkan Alloy Elite 2 modelinde, yeterli mukavemeti sağlayabilmek adınaysa çelik çerçeveler tercih edilmiş. Klavye, parlaklık, aydınlatma efektleri ve oyun modu için hızlı erişim düğmelerine sahip olup; beraberinde bulunan özel medya düğmeleri ve büyük bir ses seviyesi ayarlama tekerleği sayesinde, birçok fonksiyona hızlı erişim sağlamakta. Alloy Elite 2 ayrıca, USB 2.0 geçişi, %100 yanlış tuş algılama/önleme ve aynı anda basılan tüm tuşları doğru algılama özelliğine de sahip.
Genel anlamda bakıldığında Alloy Elite 2, dayanıklı bir çelik çerçeve ile tasarlanmış; tam özellikli bir RGB mekanik oyun klavyesi. Yazılım yönünde de rakiplerinden geri kalmayan Alloy Elite 2, “NGENUITY” yazılımı aracılığıyla sezgisel aydınlatmaları ve efektleri de otomatik olarak ayarlayabiliyor. Kişiselleştirme opsiyonları da sunan HyperX Alloy Elite 2, kullanıcıların üç adete kadar profil kayıt etmelerine de olanak sağlıyor. Ayrıca “NGENUITY” yazılımı ile özelleştirme deneyimini geliştirmeniz de mümkün kılınmış. NGENUITY ile, tuş başına aydınlatma efektlerini, oyun modu ve makro ayarlarınızı kişisel zevklerinize göre ayarlamanız mümkün. Günümüzde, oyun konsollarının popülaritesinin artmasıyla da beraber Alloy Elite 2, PC, PlayStation 4 ve Xbox One uyumluluğu sayesinde herhangi bir problem yaşamadan birçok farklı konsolda sorunsuzca kullanılabiliyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Teknik Özellikler:
Anahtar: HyperX Switch
Tip: Mekanik
Arka aydınlatma: RGB (16.777,216 renk)
Işık efektleri: Her tuşa özel RGB aydınlatma 1 ve 5 parlaklık seviyesi
Yerleşik bellek: 3 profil
USB 2.0 geçişi: Var
Yanlış tuş algılamayı önleme: %100 anti ghosting
Aynı anda basılan tuşları doğru algılama: N-key modu
LED gösterge: Var
Medya kontrolü: Var
Oyun Modu: Var
OS uyumluluğu: Windows® 10, 8.1, 8, 7
Tuş Anahtarları
Anahtar: HyperX Red
Çalışma biçimi: Doğrusal
Etkinleştirme kuvveti: 45 g
Tuşların hareket mesafesi: 1.8 mm
Toplam mesafe: 3.8 mm
Kullanım ömrü (tuş vuruşları): 80 milyon
Kablo
Tür: Bağlı, örgülü
Uzunluk: 1.8 m
Boyutlar
Genişlik: 444.0 mm
Derinlik: 174.0 mm
Yükseklik: 37.4 mm
Ağırlık (Klavye ve kablo): 1530 g