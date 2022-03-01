realme Buds Air 3 Yolda: Fiyatıyla Dikkat Çekebilir!

Kablosuz kulaklıklar, kablolu kulaklıklara kıyasla sağladıkları kullanım kolaylığı nedeniyle birçok kişinin vazgeçilmez aksesuarları arasına girmiş durumda. Son zamanlarda kablosuz kulaklık modelleri arasında uygun fiyatlarına rağmen sundukları etkileyici performans ile realme kulaklıklar dikkat çekiyordu. Firmanın en yeni kablosuz kulaklık modeli olan realme Buds Air 3 ise MWC 2022’de (Mobil Dünya Kongresi) geçtiğimiz gün yapılan etkinlikte tanıtılmış ve büyük ilgi çekmişti. Son gelen bilgiler, kulaklığının satışa sunulmasının oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

İlk Olarak Hindistan’da Satışa Sunulabilir!

Hindistan’da önemli bir pazar payına sahip olan realme, bu pazarda hem telefon hem de aksesuar satışlarında büyük bir başarı yakalamış durumda. Bu nedenle Hindistan’a özel bir ilgi gösteren realme, Buds Air 3 kulaklıklarını da ilk olarak Hindistan’da satışa sunacak gibi görünüyor.

Firmanın diğer kablosuz kulaklık modelleri gibi yoğun ilgi ile karşılaşması beklenen realme Buds Air 3 için çeşitli fiyat tahminleri bulunuyor. Her ne kadar farklı tahminler olsa da bu tahminlerin çoğu, kulaklığın 50-60 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacağına işaret ediyor.

Bu tahminlerin, realme Buds Air 3’ün önceki modeli olan Buds Air 2’ye oldukça yakın olduğunu söylemekte fayda var. Buna rağmen, realme Buds Air 3 önceki modele kıyasla önemli geliştirmeler sunuyor.

Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod ile Geliyor!

Bu geliştirmeler arasında en öne çıkan geliştirme, ANC (Active Noise Cancelling/ Aktif Gürültü Engelleme) alanındaki geliştirmeler olacak. Buds Air 3’ün sınıfındaki en iyi “Aktif Gürültü Engelleme” teknolojisini sunacağı söyleniyor.

Bunun yanında telefon görüşmeleri ve görüntülü konuşmalar için cihazda iki adet mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlar, “Transparency Mode” (Şeffaf Mod) adı verilen teknolojiye de sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde kulaklıklar çevredeki sesleri de kullanıcılara aktarıyor ve kullanıcıların güvenlikleri için etraflarında olan bitenden haberdar olmalarını sağlıyor. Bu özelliğin daha çok orta ve üst seviye kulaklıklarda bulunduğu göz önünde bulundurulursa, realme Buds Air 3 gibi uygun fiyatla satışa sunulması beklenen bir kulaklığın bu özelliği sunması etkileyici kabul edilebilir.

Ayrıca IPX5 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip olan kulaklık, sadece 88ms’lik düşük gecikme süresi sayesinde oyuncular için iyi bir seçenek olmayı da hedefliyor.

İki Farklı Renk Seçeneği Olacak

Galaksi Beyazı ve Yıldız Mavisi olmak üzere iki adet renk seçeneği ile gelmesi beklenen kulaklık modellerinin USB Tip-C girişinden şarj olacağını da belirtelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kablosuz kulaklık olarak realme Buds Air 3’ü tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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