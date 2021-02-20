Genel
Realme Buds Air 2 modelinin teknik özellikleri belli oldu
Çinli teknoloji üretici Realme, kablosuz kulaklığı Buds Air 2 modelinin özelliklerini tanıtımdan önce paylaştı. Kablosuz kulaklık modelinde; 10mm karbon kaplama sürücüler, 25dB aktif gürültü engelleme, 25 saate kadar kullanım süresi gibi özellikler yer alıyor.
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Realme yeni kulaklığının pazarlama çalışmaları için şimdiden düğmeye bastı. Şirket; önümüzdeki hafta Çarşamba günü Narzo 30 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtımda Buds Air 2 adındaki tam kablosuz kulaklık da yer alacak.
Realme Buds Air 2 adını alan tam kablosuz kulaklık sınıfında iddialı özelliklerle geliyor. Ayrıca 10mm dinamik sürücüler elmas benzeri karbon kaplama barındıran diyafram ile destekleniyor. Karbon kaplama sayesinde daha berrak ses ve derin bass elde edilebiliyor.
Elektronik müzik DJ’leri The Chainsmokers ile iş birliği yapan Realme, yeni kulaklığıyla en iyi aktif gürültü engelleme deneyimini vadediyor.
Realme Buds Air 2 25dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme yapabiliyor ve 88ms gecikme süresi oyunlarda daha akıcı bir tecrübe sunuyor. Ayrıca kutu ile birlikte 25 saate kadar kullanım süresine çıkıyor. Bunun yanında 10 dakikalık şarj ile de 2 saate kadar ekstra kullanım süresi elde ediliyor.
Son olarak Realme’nin üç kulaklığı; Buds Air Neo, Buds Air ve Buds Air Pro uygun fiyatıyla oldukça fazla talep görüyor. Söz konu yeni ürünün fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
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Aksesuar
Diş temizliğindeki yeni yardımcınız: Oclean Xpro
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre, diş fırçalama işlemi her gün düzenli olarak ve en önemlisi de doğru şekilde yapıldığı takdirde; diş sağlığının korunmasına yardımcı olurken, olası sağlık problemlerinin de önlenmesine yardımcı oluyor. Peki doğru diş temizliği nasıl yapılır? Birçok insan her ne kadar dişlerini doğru fırçaladığını sansa da; gerçekte çoğumuz birçok detayın farkında değiliz. Oclean tarafından geliştirilen elektrikli diş fırçasıysa, bu problemi ortadan kaldırmak için tasarlanmış.
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Dişlerinizi en doğru şekilde fırçalamanıza yardımcı olan Oclean Xpro, aynı zamanda şu 3 hususta da size destek oluyor:
1 – Kişiye özel, doğru fırçalama yöntemini tayin etme
Her bireyin ağız yapısı ve beslenme alışkanlıkları farklılık gösteriyor. Bu yüzden, diş fırçalama yönteminin de insandan farklılık göstermesinden daha doğal bir durum yok. Xpro, kişiselleştirilebilir fırçalama modları sayesinde, kişilerin ağız yapısına ve beslenme alışkanlıklarına göre çözümler sunabiliyor. 20’den fazla fırçalama modu bulunduran cihaz, birçok kişi için özel bir fırçalama deneyimi oluşturuyor.
Cihazın uygulaması sayesinde, doğru modu tayin ettikten sonra optimum diş temizliğini gerçekleştirebiliyorsunuz. Böylece, efektif bir temizlik yaparak beklenmeyen sürprizlerin önüne geçmiş oluyorsunuz.
2 – Doğru temizlik konusunda uzmanlaşma
Oclean Xpro, 6 yönlü bir jiroskopa sahip. Cihazda, aynı zamanda bu jiroskoptan verileri alıp işleyerek; diş fırçalama sürecinize ait bütün verileri depolayan bir işlemci de mevcut. Dişlerinizin her bölgesi için fırçalama sürenizi, uyguladığınız basıncı ve fırçalama açılarınızı bünyesinde saklayan cihaz, temizliğin yetersiz kaldığını algıladığı durumlarda size bildirimde bulunuyor. Xpro’nun uygulamasıyla senkronize olabilen bu verileri, dilediğiniz zaman siz de uygulama üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden, temizliğin eksik kaldığı bölgeleri tespit ederek; o bölgeyi tekrar fırçalamanız da mümkün oluyor.
3 – İyi bir fırçalama alışkanlığı geliştirmek
Her fırçalamanıza, işlediği veriler üzerinden belirli bir puan veren Xpro, fırçalama alışkanlığınızı da geliştirmenize yardımcı oluyor. Temizlenmeyen bölgeleri algılayabilen bu akıllı sonik fırça, günlük diş fırçalama aktivitenizde unutup kaçırabildiğiniz noktaları da egale etmenizi sağlıyor. Böylece her fırçalamada, hiçbir işlemi eksik yapmadan fırçalama sürecinizi sonlandırabilmeniz mümkün.
Eğer fırçalama esnasında dişlerine fazla basınç uygulayan biriyseniz de; Xpro bu durumu algılayarak fırça üzerindeki frekansı azaltıyor ve diş minesi üzerindeki basıncı düşürüyor.
Oclean Xpro, bünyesinde barındırdığı jiroskop, kör nokta algılayıcı ve basınç sensörleriyle, hem iyi bir öğretmen hem de iyi bir asistan konumunda.
19 – 21 Şubat arasında XPRO’yu % 5 indirimle şu adresten satın alabilirsiniz: https://bit.ly/3psphTi
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Genel
Kripto para kullanımında Avrupa birincisi, dünya dördüncüsüyüz
Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum); dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşlarını açıkladı. Türkiye ise yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı.
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Kripto para kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Büyük şirketlerin 1.5 milyar dolarları bulan yatırımları ve ödeme yöntemi olarak kripto para kabul edeceklerini açıklaması gibi nedenler, kripto paraları tüm Dünyada daha cazip hale getiriyor.
Kripto paraların Y kuşağının yatırımcı olarak piyasaya girişi ile birlikte her geçen gün popülaritesi arttı. Özellikle gençler, Afrika ve Asya’da yoğun olarak kullanılmaya başladı.
Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada; Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.
Vietnam yüzde 21 ile 2’nci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldı. Peru, yüzde 16 kripto para kullanımıyla Türkiye’nin ardından 5’nci sırada yer aldı. Ayrıca Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Meksika ve Şili de çift haneli rakamlara ulaştı.
Bitcoin tarafı ise yaptığı açıklamada; Filipinler Merkez Bankası’nın ülkede “havale ve transfer şirketleri” olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını açıkladı.
Son olarak geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde; kripto paralarla ilgili yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini söylemişti. Ayrıca Christine Lagarde, son zamanlarda yüksek talep gören kripto paralar ile ilgili; “Kripto para bir para birimi değil. Oldukça spekülatif bir varlık” demişti.
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Genel
Dijital Tır Türkiye turuna başladı
Ülkemizin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı Dijital TIR projesi İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçti. Söz konusu tır, 52 ili gezecek.
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İletişim Başkanlığı; Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı “Dijital TIR” projesini hayata geçirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış olan tır, 52 ili ziyaret edecek.
İlk durağı olan Edirne’de vatandaşları ağırlamaya başlayan Dijital TIR’da salgın tedbirlerine dikkat ediliyor. Ziyaretçiler tek tek alınıyor ve girişte maske dağıtımı yapılıyor. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan “Dijital TIR”da ziyaretçileri; üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.
“Dijital TIR”ın içinde harekete duyarlı ekran; 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları var. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran; ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Ayrıca bu alanda ziyaretçilere yerli ve milli insansız hava aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı da sağlıyor.
3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlıyor. Ayrıca ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuluyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi’nin hologram şovu gösteriliyor.
Son olarak Dijital TIR, 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. “Dijital TIR” ile ilgili tüm güzergah ve detaylara “www.dijitaltir.org” sitesinden ulaşılabilirsiniz.
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