Realme, Apple’ın iPhone 14 Pro modellerini tanıtmasının ardından bu modellerde bulunan Dinamik Ada özelliğiyle ilgilendiklerini ve bir benzerini kendi cihazlarında da kullanmak istediklerini belirtmişti. Görünen o ki, firma sonunda bu konuda kolları sıvadı ve Dinamik Ada’yı Android ekosistemine getiren ilk üreticilerden biri olmak için çalışmalara başladı!

Dinamik Ada Gidiyor, Realme Mini Kapsül Geliyor!

Android telefon üreticileri, Apple’ı taklit etmek konusunda yoğun bir çaba içerisinde. Daha önce iPhone X’te kullanılan çentik tasarımı da çok eleştirilmiş, ardından Google’ın da aralarında bulunduğu birçok Android akıllı telefon üreticisi kendi cihazlarında da bu çentiğe oldukça benzer bir çentik sunarak bunu bir yenilik olarak nitlendirmişti.

Şimdi de Apple’ın Dinamik Ada özelliği Android’e geliyor. Realme’nin üst düzey bir yöneticisi, Twitter hesabından realmeMiniCapsule etiketiyle bir paylaşım yaparak firmanın bu konudaki ilk gerçek ürününü gözler önüne serdi. Ancak paylaşıma gelen yorumların birçoğunun Realme’yi Apple’ı kopyalamakla suçlamasının ardından bu gönderiyi paylaşan Realme yöneticisi paylaşımını sildi.

Ancak Realme’nin Dinamik Ada yorumu olan Mini Kapsül’ün Apple’dan farklı olduğunu söylemek mümkün. Firmanın giriş seviyede konumlandırılan C serisinde yer vereceği anlaşılan bu çentik tasarımı, Dinamik Ada gibi donanımsal bir özellik olmak yerine yazılımın sihriyle başarılan bir şeye benziyor.

Buna göre, Realme cihazlarında nokta çentik adını verdiğimiz, cihazın önünde tek bir kamera deliğine yer verilen tasarımı kullanmaya devam edecek, fakat bildirim gibi olaylarla beraber bu çentik interaktif bir çentiğe dönüşerek gelişen olaylar hakkında kullanıcıları bilgilendirecek.

Firmanın donanımsal olarak bu özelliğe yer vermesi oldukça maliyetli bir işlem olacağı için, yazılım yoluyla Dinamik Ada’nın kullanılması doğru bir tercih olmuş. Apple’da çentik alanı FaceID için gereken sensörler nedeniyle oldukça uzun ve karmaşık bir üretim süreci gerektiriyor ancak realme C serisi akıllı telefonlar bu denli gelişmiş bir yüz tanıma sistemi sunmadığı için firmanın bu cihazlara donanımsal olarak bir Dinamik Ada özelliği eklemesi çok da akıllıca bir tercih olmazdı.

Her ne kadar bu özellik yazılımla cihazlara kazandırılacak olsa da, sunduğu özellikler bakımından Apple’ın Dinamik Ada’sına oldukça benzeyecek. Gelen bildirimler hakkında kullanıcıları bilgilendirme, çalışır duruma olan zaman sayacının anlık olarak görüntülenmesi, gelen çağrıların direkt olarak çentik alanından görünebilmesi gibi özellikler Realme’nin Dinamik Ada kopyasında bulunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer Android akıllı telefon üreticileri de bu özelliği benimseyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!