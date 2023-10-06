Google geçtiğimiz günlerde, Pixel cihazları için Android 14 kararlı güncellemesini yayınladı. Ancak, bu güncellemenin bu yılın sonlarında realme telefonları da dahil olmak üzere diğer cihazlar için de sunulacağını açıkladı.

realme, Mayıs ayında realme GT 2 Pro için Android 14 beta güncellemesini piyasaya sürdü. Android 14 ile desteklenen realme UI 5.0 Erken Erişim Beta güncellemesi ise birkaç hafta önce realme GT 2 Pro için yayınlandı. Bu güncelleme, fotoğraf ve video izin yönetiminde iyileştirmeler, sistem kararlılığının artırılması, uygulamaların daha hızlı başlatılması ve daha akıcı animasyonlar gibi önemli iyileştirmeler getirdi.

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Ayrıca, uygulama Cloner için daha fazla uygulama desteği, daha doğal, yumuşak ve net bir renk stili için güncellenmiş tasarım, yeni zil sesleri ve daha pürüzsüz sistem bildirim sesleri ve animasyonları gibi yenilikler içeriyordu. Şimdi realme, diğer cihazlar için realme UI 5.0 Erken Erişim yol haritasını açıkladı.

Eylül 2023 Eylül 2023

realme GT 2 Pro

Ekim 2023

realme GT Neo 3

realme GT Neo 3 150W

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realme narzo 60 5G

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2024 1. Çeyrek

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