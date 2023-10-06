Google geçtiğimiz günlerde, Pixel cihazları için Android 14 kararlı güncellemesini yayınladı. Ancak, bu güncellemenin bu yılın sonlarında realme telefonları da dahil olmak üzere diğer cihazlar için de sunulacağını açıkladı.
realme, Mayıs ayında realme GT 2 Pro için Android 14 beta güncellemesini piyasaya sürdü. Android 14 ile desteklenen realme UI 5.0 Erken Erişim Beta güncellemesi ise birkaç hafta önce realme GT 2 Pro için yayınlandı. Bu güncelleme, fotoğraf ve video izin yönetiminde iyileştirmeler, sistem kararlılığının artırılması, uygulamaların daha hızlı başlatılması ve daha akıcı animasyonlar gibi önemli iyileştirmeler getirdi.
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Ayrıca, uygulama Cloner için daha fazla uygulama desteği, daha doğal, yumuşak ve net bir renk stili için güncellenmiş tasarım, yeni zil sesleri ve daha pürüzsüz sistem bildirim sesleri ve animasyonları gibi yenilikler içeriyordu. Şimdi realme, diğer cihazlar için realme UI 5.0 Erken Erişim yol haritasını açıkladı.
Eylül 2023
- realme GT 2 Pro
Ekim 2023
- realme GT Neo 3
- realme GT Neo 3 150W
Kasım 2023
- realme 11 Pro 5G
- realme 11 Pro+ 5G
- realme narzo 60 5G
- realme narzo 60 Pro 5G
- realme GT Neo 3T
Aralık 2023
- realme C55
- realme 10 Pro 5G
- realme 10 Pro+ 5G
- realme narzo N55
2024 1. Çeyrek
- realme 11 5G
- realme 11x 5G
- realme 9 5G
- realme 9i 5G
- realme 9 Pro 5G
- realme 9 Pro+ 5G
- Realme GT 2
- realme GT 5G
- realme narzo 60x 5G
- realme narzo 50 5G
- realme narzo 50 Pro 5G
2024 2. Çeyrek
- realme 10
- realme 9
- realme C53
- realme C51
- realme narzo N53