Realme 8s 5G ve Realme 8i Tüm Özellikleriyle Tanıtıldı!

Realme‘nin yeni akıllı telefon modelleri Realme 8s 5G ve Realme 8i tanıtıldı. İşte Realme 8s 5G ve Realme 8i’nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Realme gerçekleştirdiği bir etkinlik ile yeni modellerini tanıttı. İlk tablet modeli olan Realme Pad’i de tanıtan Realme, iki yeni akıllı telefon modelini de herkesin görüşüne sundu. İşte Realme 8s 5G ve Realme 8i‘nin tüm özellikleri ve fiyatları.

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Realme 8s 5G tüm özellikleri ve fiyatı!

Realme 8 ailesinin bir parçası olan Realme 8s 5G tanıtıldı. İlk ve en önemli detayı işlemcisi olan Realme 8s 5G tabiki merak edilen bir model de oldu. Gelin ilk olarak işlemcisiyle cihazın tüm özelliklerine göz atalım.

Realme 8s 5G başta da dediğimiz gibi işlemcisi ile dikkat çekiyor. Dimensity 810 yonga setini ilk kullanan cihaz olan Realme 8s 5G, bu işlemciyi 6GB ve 8GB LPDDR4X RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. 128GB depolama sunan Realme 8s 5G, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.

Ön tarafında 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran taşıyan Realme 8s 5G, bu ekranda 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yine bu ekranın üzerinde 16MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme 8s 5G, arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera taşıyor. Ayrıca portre ve makro çekimler için iki adet 2MP‘lik kameralar da cihaz üzerinde yer alıyor.

5000mAh‘lik bir batarya ile gelen Realme 8s 5G, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemini kullanan Realme 8s 5G, son olarak Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, 5G gibi özelliklere de sahip.

Son olarak Realme 8s 5G‘nin fiyatına bakacak olursak Realme bu telefon için iki farklı sürüm ile karşımıza çıkıyor. 245 Dolar ve 270 Dolar olmak üzere iki farklı fiyat etiketine sahip olan Realme 8s 5G, uygun fiyatlı bir diyebiliriz.

Realme 8i tüm özellikleri ve fiyatı!

Realme tarafından tanıtılan bir diğer model ise Realme 8i. Ön tarafında 6.6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyan Realme 8i, 120Hz yenileme hızına, Full HD+ çözünürlüğe ve %100 DCI-P3 renk gamına sahip.

Performansını MediaTek Helio G96 yonga setinden alan Realme 8i, 4GB veya 6GB RAM bellek ile performansını destekleyebiliyor. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelen Realme 8i, microSD kart yuvası ile daha geniş bir depolama alanı da sunabiliyor.

Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP‘lik bir ana kamera taşıyan Realme 8i, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 adet 2MP‘lik kamerayı da arka tarafında taşıyor. Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alan Realme 8i, 18W hızlı şarj desteği de sunuyor.

Siyah ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme 8i, 4GB / 64GB sürümü için 190 Dolar fiyat etiketine sahip. 6GB / 128GB sürüm ise 215 Dolar fiyat ile satışa sunulacak.