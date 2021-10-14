realme 8i, Avrupa’da Tanıtıldı

realme’nin, bütçe dostu olmasıyla bilinen “i” modelleri, markanın ülkemizde de en çok sattığı seriler arasında. realme 5i ve realme 6i gibi modelleriyle geniş bir kitleyi yakalamayı başaran marka, ülkemize geç gelen realme 8 Pro modellerinin ardından; 8i modelini de Avrupa’da tanıttı. 199 € fiyat biçilen realme 8i’nin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

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realme 8i neler sunuyor?

realme 8i, 8 ve 8 Pro modellerine kıyasla daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Makul fiyatlarla tatmin edici özellikler sunmayı amaçlayan marka, bu algıyı 8i modelinde de yakalamış gibi gözüküyor. 4 GB RAM / 64 GB ROM ve 4 GB RAM / 128 GB ROM olmak üzere 2 farklı versiyonu bulunan 8i’nin, baz modeli 199 € fiyatla satılırken, 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu 119 €’ya satılacak. Ayrıca ön sipariş verenler içinse ekstra 20 € indirim sunulacak. 20 €’luk bu indirimse sadece 20 Ekim’e kadar geçerli olacak.

realme 8i, 6.6 inç boyutlu ve Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ayrıca bu panelde 120 Hz ekran tazeleme hızı da destekleniyor. Cihazda kullanılan işlemci de, MediaTek’in Helio ailesinden G96 modeli. Cihaz, kutudan realme UI 2.0 ile çıkacak olsa da; 2022’nin ilk çeyreğinde realme UI 3.0 ve Android 12 güncellemesini ilk alacak olan realme modellerinden biri olacak.

Kameralarına baktığımızda, ön tarafta 16 MP çözünürlüğe sahip bir kamera görürken; arka tarafta 50 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kamera olduğunu görüyoruz.

Cihazın bataryası ise 5.000 mAh kapasiteye sahip ve bu batarya, USB Type-C üzerinden 18 W ile şarj edilebiliyor. Parmak izi okuyucu da, son zamanlarda sıklıkla gördüğümüz şekilde yan tarafa konumlandırılmış.

Siyah ve uzay moru olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine de sahip olan cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.