Realme‘nin yeni amiral gemisi modelleri Realme 8 ve 8 Pro’nun tanıtım tarihleri ortaya çıktı. İşte Realme 8 modellerinin bilinen tüm detayları.

Realme iki yeni amiral gemisi modeli ile çok yakın bir tarihte karşımıza çıkacak. Realme’nin yeni serisi Realme 8 hakkında yeni sızıntılar geliyor. Geçtiğimiz günlerde 8 Pro‘nun batarya özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise 8 Serisi’nin tanıtım tarihi, renk seçenekleri ve cihazların bazı özellikleri sızdırıldı.

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Realme 8 ve 8 Pro‘nun renk seçenekleri ve tanıtım tarihleri ortaya çıktı. Tipster tarafından gelen bilgilere göre Realme 8 gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bununla birlikte cihaz 4GB/128GB ve 8GB/128GB olmak üzere iki versiyon ile gelecek. 8 Pro ise sonsuz siyah, sonsuz mavi ve aydınlatıcı sarı renk seçeneklerine sahip olacak. 8 Pro 6GB/128GB ve 8GB/128GB olmak üzere yine iki versiyon ile gelecek.

Tipster tüm bunlarla birlikte 8 Serisi’nin tanıtım tarihini de sızdırdı. Şirketin yeni modelleri 8 ve 8 Pro Tipster’a göre Mart ayı sonunda ortaya çıkacak. Realme söylentilere göre yeni serisi için lansman tarihini Mart ayı olarak belirlemiş. Dolayısıyla 8 Serisi çok yakında karşımıza çıkacak.

Öte yandan Realme 8 hakkındaki iddialara baktığımızda 60Hz‘lik 6.4 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği söyleniliyor. Ek olarak Realme 8’in 64MP‘lik dörtlü kamera grubu ve 33W hızlı şarj destekli 5000mAh pil ile geleceği söylentiler arasında. Cihazın işlemcisinin ise Snapdragon 720G, 730G veya Helio P95 olması bekleniliyor.

Realme 8 Pro hakkındaki söylentilere baktığımızda ise 108MP‘lik dörtlü kamera grubu olduğunu görüyoruz. Ek olarak 8 Pro söylentilere göre 4500mAh batarya, 65W hızlı şarj desteği ve Android 11 işletim sistemine sahip olacak. Ancak tekrar söylemek gerekirse bunlar sadece iddia.

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