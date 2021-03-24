realme 8 ve 8 Pro modelleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı

realme ailesinin çok beklenen yeni üyeleri realme 8 ve 8 Pro modelleri tanıtıldı. realme 8, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekerken; realme 8 Pro, Samsung’un 108 MP çözünürlükteki HM2 sensörüyle dikkat çekiyor. realme’nin yeni nesil 108 MP kamerasıyla ilgili detayları, aşağıda linkini paylaştığım yazıda bulabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: realme, geçmişten bugüne kamera yolculuğunda hangi noktaya geldi

reklam

realme 8 ailesi, beklenen değişikliklerle geldi mi?

realme 8 ve 8 Pro’ya göz attığımız zaman, ciddi değişiklikler göremesek de; realme, kamera yazılımında yaptığı değişiklikler ve Hi-Res Audio sertifikalı hoparlörler gibi bazı detaylarla kullanıcıları yakalamaya çalışmış. Kasa yapısı olarak da cihazlar her ne kadar değişmiş olsa da; konu işlemcilere gelince, yeniden realme 7 ailesinde de gördüğümüz işlemcilerle karşılaşıyoruz. 8 modelinde, 7’de olduğu gibi MediaTek’in Helio G95 işlemcisi tercih edilmiş. 8 Pro’da da, yine 7 Pro’da olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisi bulunuyor.

7 ailesinden farklı olarak, 8 ailesi için her iki cihazda da AMOLED ekranlar tercih edilmiş. Her iki cihazda kullanılan panel, 180 Hz dokunma hassasiyetine sahip. Ekran tazeleme hızlarıysa, 60 Hz’le sınırlı. Hızlı şarj tarafındaysa, maalesef 7 Pro’dan 8 Pro’ya geçişte bir geriye dönüş yaşanmış. 8 Pro’nun kutusundan her ne kadar 65W hızlı şarj çıksa da; cihaz sadece 50W’a kadar destek sunabiliyor. 8 modeliyse, 30W hızlı şarj sunabiliyor. Ayrıca realme, kendi 30W hızlı şarj teknolojilerinin, rakip firmaların 33W hızlı şarj teknolojilerinden daha hızlı olduğu konusunda da iddialı.

reklam

realme 8 ve 8 Pro’nun, kamerasıyla öne çıkmaya çalıştığıysa su götürmez bir gerçek. 8 ve 8 Pro modelleri, özellikle portre modunda birçok yenilikçi filtreye sahip. Ayrıca Starry modu ve Night Scrape moduyla da, düşük ışık koşullarında başarılı gece çekimleri yapılabiliyor. realme 8 modelinde 64 MP bir ana kamera bulunurken; 8 Pro modelinde 108 MP çözünürlüğe sahip, 3x sensör içi zoom yapabilen bir ana kamera bulunuyor. Samsung üretimi HM2 sensörün realme 8 Pro’yla göstereceği performans ise hepimiz için ayrı bir merak konusu.

Fakat lansmanın en çok dikkat çeken yanlarından biri de, bu cihazların bir önceki nesile oranla daha uygun bir çıkış fiyatına sahip olması. Bakalım bu durum ülkemizde de böyle olacak mı? Hepimizin merakla beklediği sorunun cevabını, 8 ailesinin Türkiye lansmanında göreceğiz gibi duruyor. Cihazlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiye, gerçekleştirdiğimiz lansman yayınından ulaşabilirsiniz.