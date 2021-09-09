İnceleme
realme’nin Merakla Beklenen Bombaları; realme 8 Pro ve realme GT Elimizde!
realme 8 Pro ve realme GT nihayet Türkiye’de satışa sunulacak. Markanın merakla beklenen iki telefonuna inceleme öncesi kısa bir ilk bakış yapıyoruz.
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İçindekiler
realme’nin Merakla Beklenen Bombaları; realme 8 Pro ve realme GT Elimizde!
realme GT: saf güç!
realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.
120 Hz AMOLED ekran
realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.
Gücü dizginleyen soğutma
Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.
Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün
realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.
İşi sadece oyun değil
Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.
realme 8 Pro: Bir kamera canavarı!
realme 8 Pro,şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlük olan 108 MP’e sahip ilk realme akıllı telefonu oluyor. Ancak birçok sensöre kıyasla ince eleyip sık dokuyan marka 1 / 1,52 inç matrise sahip Samsung ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor. 12.000 x 9.000 piksel değerinde fotoğraf çıkarabilen realme 8 Pro 20 x 15 metrelik bir afiş için yüksek düzeyde ayrıntılı bir görüntü çekebiliyor. Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanan sensörde ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisi yer alıyor. Smart-ISO otomatik algılama teknolojisi, sensöre giren ışık miktarından bağımsız olarak en iyi pozlama ayarlarını seçebiliyor.
Üst seviye dörtlü kamera
Bu sensöre ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monokrom ve 2 MP makro sensör barındıran telefonda 16 MP değerinde de bir ön kamera mevcut. Ancak kamera ayarlarına baktığınızda 2x ve 3x yakınlaştırma olduğunu da göreceksiniz. Telefoto lensi olmayan telefon bunu nasıl yapacak? İşin farklı teknolojisi burada devreye giriyor.
108 MP ana sensörüyle yapılan çekimlerde seçilen bu yakınlaştırmalarda 108 MP değerinde çekim yapılarak alan daraltılıp 12 MP değerinde pürüzsüz yakınlaştırma ortaya çıkıyor.
Ayrıca realme, AI-güzelleştirme modu, gece manzarası modu, astronomik mod ve astronomik hızlandırılmış video gibi yaratıcı ve bir o kadar da güzel modlara da sahip. Tilt-shift video dahi çekebildiğini de ayrıca belirtelim.
Kamerası kadar iyi performans
Gücünü Snapdragon 720G’den alan realme 8 Pro, bellek ve depolama da da bol bol yer sunacak. MicroSD kart desteğiyle alanı artırabildiğiniz telefonda batarya kanadında da 4.500 mAh değer ve 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarjı bulunuyor. Üç dakikalık şarj ile, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor. 17 dk içerisinde %50, 47 dk içerisinde ise %100’e ulaşabiliyor.
Tasarım ve ekranda dikkat çeker
realme 8 Pro, 6,4 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD çözünürlük ve 180 Hz’ye kadar dokunma hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 1.000 nit’e varan parlaklık değeri ile fark yaratmayı başarıyor. Cihazda bulunan AG kristalizasyon işlemi ile arka panele özel bir kaplama püskürtülmüş ve sayısız top şeklindeki granüller halinde ezilerek mat bir etki elde edilmiş.
Telefon bir diğer yandan sadece 8,1 mm ve 176 g’lık ağırlığı bir araya getirmiş durumda
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Akıllı Telefonlar
23 SAAT EKRAN SÜRESİ VEREN TELEFON | VIVO Y20 İncelemesi
Ülkemizde üretime başlayan vivo markası, BBK çatısı altında olan markalardan biri. vivo Y11s ve Y20 modellerinin ülkemizde üretime başlamasıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şimdi ise dikkat çekici özellikleriye gelen Y20 modelinin incelemesi ile karşınızdayız.
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Vivo Y20 tasarım konusunda segmentinin en iyi telefonlardan birisi olma ünvanını taşıyor dersek yanlış olmaz. Şık arka tasarıma sahip olan model 164.4 x 76.3 x 8.4 mm ölçülerine sahip. Ek olarak içerisinde 5000 mAh gibi büyük bir batarya bulunmasına rağmen 192 gram ağırlığında. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alıyorken ön tarafta damla çentikli bir ekran yer alıyor. Alt tarafta işe giriş segmentinde bile olmasını istemediğimiz Micro USB bağlantı yuvası bulunuyor. Güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusu ve ses tuşları sağ tarafta yer alıyor.
Vivo Y20’nin ekranı segmentindeki diğer telefonlardan farklı bir seçenek sunmazken 6.51 inç boyutunda IPS LCD HD+ bir ekran sunuyor. 270 PPI yoğunluğa sahip olan bu damla çentikli ekranın ekran kasa oranı ise %81.6 oranında tutulmuş.
Yerli üretim ürünlerden birtanesi olan vivo Y21’İn kalbinde Qualqomm Snapdragon 460 işlemcisi bulunuyor. Adreno 610 grafik birimi ise güç gerektiren noktalarda işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama sahip olan telefon giriş segmenti için kabul edilebilir bir performans sunuyor. Android 11 ve FunTouch 11 ile gelen telefon akıcı bir deneyim sunarken size herhangi bir arayüz problemi yaşatmıyor.
Vivo Y20 segmentindeki telefonlarla kıyasladığımızda “orta” olarak nitelendirilebilecek bir kamera performansına sahip. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan model 13MP çözünürlük sunan F/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera, 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyafram açıklığı bulunan bir makro kamerası ve yine 2MP çözünürlüğünde F/2.4 diyaframa sahip bir derinlik kamerası bulunuyor. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz. Ek olarak ön taraftaki kamera ise; 8MP çözünürlük sunan F/1.8 diyafram açıklığında olan özçekim kamerası. Aynı arka kamerada olduğu gibi bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün.
Ses konusunda da yine segmentindeki diğer telefonlar gini mono hoparlör sunan vivo Y20, ek olarak 3,5mm kulaklık girişi de bulunduruyor. Buna ek olarak içerisinde yerleşik FM Radyo da bulunuyor. Kutu içerisinden çıkan kulaklık ile multimedya tüketimini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Vivo Y20’nin en güçlü olduğu nokta ise bataryası. 5000 mAh büyüklüğündeki bataryayı nispeten ince bir kasaya sığdıran vivo, artık görmek istemediğimiz Micro USB’den 10W hızla şarj oluyor. 0’dan 100’e yaklaşık 3 saatte dolum gerçekleştiren model bir o kadar da fazla ekran süresi sunuyor. İşlemcinin ekranın ve yazılımın yardımıyla testlerde 23 saatlik bir ekran süresi alarak bu konuda ne kadar iddialı bir model olduğunu kanıtlıyor. 2 günü aşan pil ömrü ile güçlü yanını ortaya koyan model günlük kullanımda da bunu size hissettiriyor.
Ağ bağlantıları kısmında ise vivo Y20 günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini sağlayan telefon ile indirme/yükleme işlemleri gayet hızlı ve akıcı, Bluetooth bağlantıları ise sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
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İnceleme
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE modelinin Snapdragon versiyonu ile Samsung Galaxy A72’yi birbirine kırdırdık! İşlemci üstünlüğü olan mı? Daha uygun fiyata olan mı? Cevabı videoda!
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İçindekiler
S20 FE (Snapdragon) vs. A72 | Hangisi alınır?
Samsung Galaxy S20 FE neler sunuyor?
Arka tarafı yumuşak dokulu plastik, yan çerçeveleri ise metal malzeme kullanan cihaz ön tarafta delik çentik tasarımlı bir ekranla geliyor. 6.5 inç boyutlu Super AMOLED ekranda Full HD+ çözünürlük sunuluyor. Bu ekranın 120 Hz tazeleme hızı sunuyor olması cihazın en büyük avantajlarından bir.
Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen modelde 6 ve 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 12 MP ana kamera ve yine OIS destekli 3x zoom yapabilen bir telephoto kamerası var. Üçüncü kamera ise ultra geniş açı olarak tercih edilmiş. Ön tarafta da delik çentiğin içerisinde 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak telefonda 4500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği yer alırken, kablosuz şarj noktasında da 15W’lık bir destek bulunuyor. Ancak kutudan 25 Watt yerine 15 Watt değerinde bir şarj aleti çıktığını da belirtelim.
Samsung Galaxy A72 neler sunuyor?
Samsung Galaxy A72, Samsung kanadının A52 ile beraber en çok konuşulan telefonu olan A72, tasarımsal olarak da piyasadaki en farklı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Özellikle rengarenk tasarımlarıyla plastik kasa olsa da göz alıcı görünüyorlar.
8,4 mm inceliğinde ve 203 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy A72, plastik kasasına rağmen dokusu oldukça iyi bir hissiyat veriyor. Elbette IP67 sertifikası da olması büyük bir artı. Özellikle yağmur, suya düşürme gibi sorunlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Öndeki 6,7 inç Full HD+ ekranında elbette Samsung olunca Super AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz tazeleme hızı ve 800 nite çıkan parlaklık sunan cihazda Gorilla Glass 3 koruma yer alıyor.
Gücünü 2020 ve 2021’in en popüler işlemcisi Snapdragon 720G’den alan Galaxy A72, Adreno 618 grafik birimi ve 8 GB RAM ile geliyor. Depolama kanadında piyasada 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ayrıca SD kart ile artırılabilir bir hafızası olması da avantaj.
İddialı olduğu kamera kanadına gelince 64 MP değerindeli ana kamerasına 8 MP telefoto, 12 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 5 MP makro kamerası da bulunuyor. A52’den farklı olarak yer alan telefoto lensi ile yakınlaştırmaları daha iyi ve daha rahat yapabileceksiniz. Öndeki 32 MP kamerası ise oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Ancak gece çekimlerinde daha iyi olmasını beklerdik.
Deneyim noktasında bulunan stereo hoparlörler geniş ekranda izleyeceğiniz içeriklerin keyfini artırabiliyor. Müzik dinlerken de bir bluetooth hoparlöre gerek kalmadan oldukça yeterli bir ses de alabiliyorsunuz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac ve BT 5.0 desteği mevcut. Bunların daha güncel olması elbette bir avantaj olurdu ama bu da oldukça yeterli elbette. Güvenlik için ekran altı parmak izi ve yüz tanıma var. Yüz tanıma oldukça iyi çalışıyor ama maske kullanımı elbette dert. Ekran altı okuyucu ise biraz yavaş gibi. Kullanırken animasyondan kaynaklı mı emin olamayacağım bir şekilde sıkıntı çıkartabiliyor. Ancak okumada sorunu yok.
5.000 mAh bataryasında 25 Watt şarj desteği sunan cihaz, oldukça yeterli değerleri verebiliyor. 25 Watt’ın daha yüksek olmasını beklerdik, ama daha hiçbir cihazında daha yüksek şarja Samsung geçemedi. Bu nedenle kabul edilebilir.
Genel hatlarıyla baktığımızda Samsung Galaxy A72, fiyatına göre alınabilecek en güzel ve en şık telefonlardan biri konumunda.
Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6/8 GB
Depolama: 128/256 GB + MicroSD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
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