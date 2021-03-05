Akıllı Telefon
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
realme 7 pro deneyimlediğim telefonlar arasında favorilerimde yerini koruyor. Ancak uzun zamandır dengesiz fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çeken realme7 telefonu şuan neden alırdım? Sorusunu cevaplarken 7 neden buldum.
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Ekip arkadaşlarımdan realme 7 Pro’yu neden alırdınız sorusunu sordum. Gerek hızlı şarj özelliği, amiral gemisine göz kırpan kamera performansı orta segmentte tahta oturan telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu detaylar haricinde eleştirecek olduğumuz da ise NFC özelliği bulunmaması şaşırtıyor. Özellikle artık giriş segment telefonlarda bile 5G özelliği konumlandırılırken maalesef realme7 pro’da bu özellikte bulunmuyor. Peki hala satın alınacak bir cihaz olma özelliğini koruyan 7 neden ne?
Detayları videomuzda sizlerle…
Realme 7 Pro özellikleri
- Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
- Ağırlık: 182 gr
- Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
realme7 pro’yu Hepsiburada üzerinde incelemek için tıklayınız;
Akıllı Telefon
BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Özellikle ısınma konusunda başlarda eleştiri alan Exynos modelinin detayları bu videoda.
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BU NASIL ANTUTU PUANI?! | Samsung Galaxy S21 Ultra incelemesi
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16.000 TL fiyatla gelen S21 Ultra, sunduğu donanımsal özellikler ile dikkat çekiyor. Samsung’un şimdiye kadar ürettiği en iyi telefon olan cihaz, Exynos 2100 işlemcisi ile Türkiye pazarına çıktı.
165.1 x 75.6 x 8.9 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan Samsung Galaxy S21 Ultra, özellikle Gorilla Glass Victus kaplamalı arka mat yüzeyinde gerçektyen şık görünüyor. 6.8 inç 1440 x 3200 piksel Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nit gibi özelliklerin sıralandığı bir telefon olmuş. Ekran konusunda zaten iyi iş yapan Samsung kanadı bu telefonda fark yaratmayı başarmış. Artık 2K’da da 120 Hz deneyimi sağlayan telefonda içerik tüketmek gerçekten zevkli hale geliyor.
Exynos 2100 ve grafik kanadında Mali-G78 MP14 kullanan telefon, performans olarak normal kullanım ve oyunda gayet iyi. Hatta Genshin Impact’te en yüksek ayarlarda 60 kare seçimi ile rahat oynayabiliyorsunuz. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen iki güncelleme ile telefonda ısınma sorunu kökten çözülmüş. Kullanımda hiçbir şey hissetmeseniz bile AnTuTu skorlarında ciddi bir düşüş yansıtan bu durum biraz can sıkıcı olabilir.
108 MP ana kamerası iyi iş çıkartan telefon, 10 MP periskop ve 10 MP telefoto ile 100x’e kadar yakınlaştırma yapıyor. 12 MP geniş açı da oldukça başarılı. Genel olarak çok iyi olsa da DXOMARK kanadına da bakınca rakiplerine nazaran bir gerileme söz konusu. Fakat sizin yapacağınız çekimlerde telefondan oldukça memnun kalabilirsiniz.
40 MP ön kamera da oldukça iyi. 8K 24 fps, 4K 60 fps çekimler bu kameralar ile mümkün. 5.000 mAh batarya oldukça iyi bir değer olsa da 25 Watt desteği az kalmış. Kutudan çıkmaması da ayrı bir dert. Çünkü herhangi bir şarj aleti değil PD 3.0 destekli bir şarj aleti bulmanız gerekecek. En azından LG şarj aletlerinin işe yaradığını da gördük.
Diğer tüm detaylar videoda!
Akıllı Telefon
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Xiaomi Mi 11 incelemesi ile karşınızdayız. Xiaomi’nin piyasadaki en iyi telefonu olan Mi 11’in teknik özellikleri ve sunduğu avantajlar ile detaylı bir şekilde inceliyoruz.
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XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi nihayet global lansmanı ile ortaya çıktı. Sevgili takipçimiz Sezer’in bize incelememiz için verdiği Mi 11’in Çin versiyonu ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Maalesef bu versiyonu globalde satışa çıkmayacak.
Kutu içeriğinde şarj aleti çıkmayan telefonun global versiyonunda ise şarj aleti olacağı müjdesi Xiaomi tarafından verildi. Böylece 55 Watt değerindeki GaN şarj cihazı telefon içeriğinde yer alacak.
Qualcomm Snapdragon 888’i ilk kullanan telefon olan Mi 11, Çin versiyonu olması nedeniyle stabilite sorunları da yaşıyor. Genel kullanımda bir sorun olmasa da benchmark testlerinde çok farklı sonuçlar aldık.
Ses kalitesini arşa taşıyan telefonda Harman Kardon destekli hoparlörler, birçok bluetooth hoparlörlerden daha iyi performans sunuyor. Ekran kalitesi de 2K 120 Hz ve renk doğruluğunda en iyilerden biri konumuna gelmiş.
Xiaomi Mi 11 telefonun diğer detaylarını videoda görebilirsiniz.
Akıllı Telefon
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesiyle karşınızdayız. Markanın Mi 11 telefonu çıkmasına rağmen daha güzel özellikler ve detaylarsunan Mi 10 Ultra’nın detayları bu videoda.
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Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
Telefon 162.4 x 75.1 x 9.5 mm boyutlarında ve 221.8 gram ağırlığında. Ayrıca asarımsal olarak oldukça şık bir yapıda olmasıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass 5 ön ve Gorilla Glass 6 arka paneliyle sağlam yapıdaki cihaz, bildiğiniz üzere Xiaomi’nin 10. yılına özel üretildi.
6.67 inç OLED ekranında HDR desteği de sunan telefon, renk doğruluğunda rakipsiz. 120 Hz tazeleme 10 bit renk desteği de önemli. Bunun yanı sıra JNCD 0.63 ve Delta-E 1 renk doğruluğu sunan cihaz, bir referans monitöre sahip bile diyebiliriz. Snapdragon 865 tden gücünü alması da performansta 888’li ürünler daha piyasada pek yokken üst seviye vurgusunu devam ettiriyor.
48 MP OIS destekli ana kamera, 48 MP OIS destekli 5x optik, 120x hibrit yakınlaştırma yapan periskop lens Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin öne çıkan noktalarından biri. 12 MP ve 2x optik yakınlaştırma yapan bir diğer lens zoom konusunda destekliyor. Ayrıca 20 MP ultra geniş açılı kamera ise farklı bir boyutta. 128 derecelik geniş açı ise yine Xiaomi Mi 10 UIltra modelini rakipsiz yapıyor.
24-bit/192kHz destekli Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörleri ise müzik ve içerik tüketiminde oldukça etkileyici. 4500 mAh bataryasında yer alan 120 Watt şarj ise işlin tepe noktası olmuş. 23 dakika içerisinde tam dolum şu anda evrendeki en hızlı telefon olmasına yetiyor bile.
Detayları videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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