Kamera Kıyaslama
Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.
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realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.
Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.
Kamera Kıyaslama
Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro, P30 Pro, Honor 20 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Huawei ve Honor karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro 5G, Huawei P30 Pro ve Honor 20 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Kamera Kıyaslama
Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Realme ve Redmi karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 vs. Xiaomi Mi Note 10 Pro kamera kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 ile Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinin kamera performans kıyaslama videosu ile karşınızdayız.
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Xiaomi Mi Note 10 Pro modelini temin eden TürkMi‘ye teşekkür ederiz. Eğer siz de Mi Note 10 Pro modeline sahip olmak isterseniz PTT mağazalarında yer alan TürkMi kiosklarından satın alabilirsiniz.
108 MP değerinde kameraya sahip olan ilk telefon modelleri Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro, özellikle 108 MP lensindeki 7P ve 8P lens farkıyla merak ediliyordu. Biz de bu videoda özellikle ana kamera ile çekilen 108 MP lens farkına değinmek için kıyaslama hazırladık.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…