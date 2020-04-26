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Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!
Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.
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Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.
Realme 6 Pro özellikleri
Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.
Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.
Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.
Realme 6 Pro kamera özellikleri
6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.
Realme 6 Pro batarya performansı
Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.
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Realme 6i inceleme – Tüm artı ve eksileriyle anlattık!
Realme 6i inceleme videomuzda, 2000 TL altı segmentin güçlü adayını tüm yönleriyle anlattık. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
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Realme 6i inceleme – Fiyat, tasarım ve ekran
Telefon şu anda 1799 TL kampanyalı satış fiyatıyla satılıyor. Yeşil Çay ve Süt Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan telefon yekpare plasik kasa ile geliyor. Cihazın arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, ön tarafta damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda ayrıca hibrit olmayan çift SIM kart desteği de bulunuyor. Yani hem çift SIM hem de microSD kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz.
Tasarımsal açıdan 199 gram ağırlığı ve 9 mm kalınlığı ile cihazın biraz ağır ve kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki 6.5 inç ekran boyutu ve 5000 mAh pil kapasitesini de göz önünde bulundurmak gerek. Son olarak tasarım noktasında hoparlör ve kulaklık performansının biraz daha iyi olmasını beklerdik.
6.5 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan telefon, 720p HD+ çözünürlük sunuyor. Bu değer, özellikle 6.5 inç boyutlu, oldukça büyük bir ekran için biraz yetersiz. Telefonun belki de göze çarpan en büyük eksiği bu. Zira Full HD+ tercih edilmiş olsaydı çok daha iyi bir ekran deneyimi yaşanırdı diye düşünüyoruz.
İşlemci, kamera ve pil performansı nasıl?
Realme 6i modeli MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu. Modelin performansına baktığımızda 202.758 AnTuTu puan ve 1347 çoklu çekirdek Geekbench skoruyla, telefonun kendi segmentinin en performanslı telefonlarından biri. Karşılaştırma yaptığımızda Snapdragon 665’ten daha yüksek ve birçok 700 serisi Snapdragon işlemciye de yakın değerler alıyoruz. Oyun tarafında da 720p HD çözünürlüğün de avantajıyla birlikte üst düzey oyunlar akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Ayrıca telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama olduğunu belirtelim.
Dörtlü bir arka kamera ile gelen telefonda 48 MP, F/1.8 diyafram değeri sunan bir ana kamera yer alıyor. Buna ek olarak 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcısı var. Telefonun ışığın yeterli olduğu alanlarda çektiği fotoğraflar oldukça başarılı. Hatta 2000 TL segmentinin en iyi telefonlarından biri olduğu su götürmez bir gerçek. Gece performansında ise biraz netlik kaybı ve artan kirlilik gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Ayrıca gece modunun Realme 5 Pro ve XT gibi modellerde çok iyi olmasına karşın, bu modelde biraz sulu boya efekti gibi göründüğünü de söylememiz gerek. Video tarafında ise teknik destek olarak 4K’nın olmayışı göze batan bir eksi. Ancak 1080p Full HD’de çektiğimiz videoların kalitesi, cihazın fiyat segmentine göre tatminkar.
Son olarak pilden söz edecek olursak 5000 mAh pil kapasitesiyle, Realme 6i modeli tam bir batarya canavarı. Eğer sürekli oyun oynamıyorsanız 2 gün boyunca bu pille idare edebilirsiniz. Ayrıca 18W hızlı şarj desteğinin de kutu içeriğinden çıktığını belirtmemizde fayda var.
Akıllı Telefon
Huawei P40 Lite inceleme
Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?
Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?
Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.
Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.
Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.
Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite inceleme
Tasarım ve ekran detayları
Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış
Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.
Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.
Kamera performansı ne durumda?
Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.
Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.
Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.
40W hızlı şarj Lite’a geldi!
Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.
Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.
Akıllı Telefon
Honor’un en iyisi! | Honor V30 Pro 5G incelemesi
Honor V30 Pro 5G incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’den ayrı bir marka olarak çıkardığı en iyi cihazı olan V30 Pro’nun detaylarına baktığımız video yayında.
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Honor V30 Pro 5G özellikleri
Honor View 30 Pro 5G olarak da bilinen V30 Pro, Honor’un ürettiği en güçlü telefon konumunda. Tasarım olarak Huawei P40 ailesinden önce P40 tasarımında geliyor. 6,57 inç FHD+ ekrana sahip olan cihaz, bu ekranda IPS panel kullanıyor olsa da HDR desteği de sunuyor. 8,8 mm kalınlık ve 206 gram ağırlığa sahip olan Honor V30 Pro 5G, bu ağırlığı cihaz içerisinde dengeli olarak dağıtmayı da başarmış.
Gücünü Huawei’nin en güncel ve en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’dan alıyor. Mali-G76 MP16 grafik işlem birimi, 8 GB RAM ve 128 GB UFS 3.0 depolama detayları ile oyunlar başta olmak üzere her işinizde sorunsuz bir deneyim sağlamayı başaran bir telefon.
Batarya kanadında ise 4100 mAh batarya ile iki günü rahat bulan deneyim sunarken, ihtiyaç halinde 40 W kablolu, 27 W kablosuz şarj desteği sağlıyor. Tersine şarj dediğimiz kablosuz şarj desteği olan cihazları da şarj edebilme imkaı sağlıyor.
Honor V30 Pro 5G ile HMS deneyimi
Globalde Honor 9X, Huawei Mate 30 Pro ve P40 serisi gibi Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3 arayüzüne sahip olan telefonda, maalesef Çin – ABD sorunu nedeniyle Google servisleri yer almıyor. Aynı zamanda artık Google servisleri ise yüklenemiyor. Bu nedenle Google, Chrome, GMail ve Google Haritalar gibi uygulamalar kullanılamazken GMS kullanan İETT uygulamaları, Getir, Banabi ve Moov by Garenta tarzı uygulamaları da kullanamıyorsunuz.
Ancak buna rağmen sosyal medya uygulamalarında sorun yaşanmaması ve Google uygulamalarına birçok alternatif sunması nedeniyle HMS’ye alışması zor da olmayacaktır. Şu anda eksik olan oyun ve uygulamalar için ise hem global hem de Huawei Türkiye ekibi de çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda eksik uygulamalar App Gallery’e gelecektir.
Honor V30 Pro kamera deneyimi
Arkada üçlü önde iki kamerasıyla gelen V30 Pro 5G, bu konuda dünyanın en başarılı telefonlarından biri. DXOMARK’ta da tepedeki telefonlardan biri olan V30 Pro, 40 MP ana 12 MP ultra geniş ve 8 MP de telefoto lens kullanıyor. 3x optik, 5x hibrit ve 30x de dijital yakınlaştırma sunabiliyor. Gece çekimlerinde de fazlasıyla iddialı konumda. Ön tarafta 32 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Ön kamera çekimleri de fazlasıyla başarılı.
Video kanadında 4K 30 fps video çekimi desteği de mevcut. OIS ve EIS desteği ise fazlasıyla yerinde ve piyasanın en başarılarından biri durumda.
Sonuç olarak Honor V30 Pro 5G modeli, Honor’un 30 ailesi gelene kadar en iyi cihazı konumunda kalacak ve Mate 30 Pro ve P40 Pro gibi rakipleri ile rahat kıyaslanabilecek, 5G desteki farklı bir cihaz konumunda olmuş.