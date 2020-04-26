Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!

Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.

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Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.

Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.

Realme 6 Pro özellikleri

Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.

Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.

Realme 6 Pro kamera özellikleri

6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.

Realme 6 Pro batarya performansı

Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.