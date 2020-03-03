Realme 6 etkinliği çevrim içi olarak yayınlanacak!

Xiaomi yetkilisi, 12 Mart‘ta Redmi Note lansmanını iptal edeceğini açıkladı ve şimdi Realme de etkinliğini iptal ederek bu zincire katılmış oldu. Xiaomi gibi Realme de bu etkinliği telafi için çevrim içi olarak canlı bir yayınla cihazlarını tanıtacak.

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Realme 6 tanıtımı hangi tarihte olacak?

Realme 6 çevrim içi olarak canlı yayınla birlikte bir etkinlikte tanıtılacak. Tanıtım tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Aynı şekilde 5 Mart Perşembe günü tanıtılacak olan cihaz tanıtımının tek farkı cihazın elle tutulur şekilde görülmeyecek olması.

Etkinlik hala saat 12:30‘da Indira Gandhi Kapalı Stadyumu‘nda gerçekleşecek. Ancak Dünya Sağlık Örgütü‘nün önerileri sonrasında kitle toplantıları tüm dünyada iptal ediliyor. Lansman sırasında, şirketin ilk giyilebilir cihazının yanı sıra Realme 6‘yı ve Pro versiyonunu görmeyi bekliyoruz.

Realme 6‘nın, çeşitli sızıntılar ve kullanıcıların beklentilerine göre Realme UI 1.0 ve Android 10 versiyonu ile geleceği konuşuluyor. Cihaz, Helio G90 yonga seti ve 8 GB RAM ile birlikte gelecek. Cihazın Geekbench skorları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Bu sonuçlar ise oldukça iyi değerlerde karşımıza çıkmıştı. Ayrıca bu cihazın pro versiyonunda Snapdragon 730G yonga setinin kullanılması bekleniyor. Realme 6‘nın ekranı ise 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. 3 farklı renk seçeneği ile gelecek olan cihaz, 5 Mart günü tanıtılacak.