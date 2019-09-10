Realme 3 Pro kutu açılışı – Merakla beklenen telefon ofiste!

Realme 3 Pro kutu açılışı ile beraberiz. Bu videomuzda Türkiye’de faaliyet göstermek için adımlar atan Realme markasının ithalatçı garanti ile satılacak modeli 3 Pro’yu kutusundan çıkartıyoruz.

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Realme 3 Pro 6,3 inç Full HD+ IPS ekranı, Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve 20 W VOOC hızlı şarj destekli 4045 mAh bataryasıyla beraber geliyor.

Biz de bu videoda Realme 3 Pro’yu kutusundan çıkartıp ilk deneyimimizi sizlerle paylaşıyoruz.