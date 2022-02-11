Realme Yakında 150W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıtacak!

120W hızlı şarj daha fazla akıllı telefona ulaşmaya başladığından, şirketlerin daha hızlı şarj hızları sunma zamanı geldi. Dolayısıyla Realme, yakında sektörde bir ilk olacak 150W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek bir akıllı telefon ile karşımıza çıkabilir. İşte detaylar.

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Realme’nin 150W Hızlı Şarj Teknolojisi Çok Yakında

Ünlü sızıntı yapan Dijital Sohbet İstasyonu (Weibo), Realme‘nin yakında Oppo‘nun 160W adaptörünü kullanacak 150W hızlı şarjlı bir akıllı telefon piyasaya süreceğini açıkladı. Ancak, hızlı şarj iddiaları hakkında henüz bir bilgi yok.

Realme‘nin 150W hızlı şarj teknolojisinin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022‘de duyurulması ihtimali var. Şirket kısa süre önce “Gördüğünüzden Daha Büyük” galasını duyurdu ve davetinde yeni 150W‘ın tanıtımını ima eden bir şarj kablosu bulunuyor.

Very much greater than what you were expecting.

See you in MWC. #GuessWhat#GreaterThanYouSee pic.twitter.com/JEM0kSrpdN — Francis Wong (@FrancisRealme) February 9, 2022

Ayrıca Realme‘nin de OnePlus 10 Pro gibi 80W hızlı şarjlı bir telefon çıkaracağı bildiriliyor. Ancak bu iki akıllı telefonla ilgili detaylar şu an için bilinmiyor. Yakın gelecekte bu konuda daha fazla bilgi gelecektir.

Realme‘nin yeni hızlı şarj teknolojisi, yakın zamanda 2020’de tanıtılan 125W UltraDart hızlı şarj teknolojisine ek olacak. Bunun sadece 3 dakikada %33‘e ulaştığı iddia edildi. Bu teknolojiye sahip bir Realme telefonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak bunun ne zaman olacağı bilinmiyor.

Hatırlamak gerekirse, Xiaomi 120W hızlı şarj desteğine sahip Xiaomi 11i HyperCharge ve Xiaomi 11T Pro‘yu tanıttı. Yaklaşan RedMagic 7 bile yakında 135W hızlı şarj teknolojisiyle piyasaya sürülecek. 200W şarj teknolojisi de Xiaomi tarafından sağlandı, henüz ticarileşmedi.

Realme tarafından beklenen 150W hızlı şarj teknolojisinin bir akıllı telefona ulaşıp ulaşmadığı ve aldatıcı olmayan bir seçenek gibi davranıp davranmadığı görülecektir.