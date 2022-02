Realme Yakında 150W Hızlı Şarj Teknolojisini Tanıtacak!

120W hızlı şarj daha fazla akıllı telefona ulaşmaya başladığından, şirketlerin daha hızlı şarj hızları sunma zamanı geldi. Dolayısıyla Realme, yakında sektörde bir ilk olacak 150W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek bir akıllı telefon ile karşımıza çıkabilir. İşte detaylar.

İlginizi Çekebilir; Aşkınıza Hediyeler MediaMarkt’ta!

Ünlü sızıntı yapan Dijital Sohbet İstasyonu (Weibo), Realme‘nin yakında Oppo‘nun 160W adaptörünü kullanacak 150W hızlı şarjlı bir akıllı telefon piyasaya süreceğini açıkladı. Ancak, hızlı şarj iddiaları hakkında henüz bir bilgi yok.

Realme‘nin 150W hızlı şarj teknolojisinin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022‘de duyurulması ihtimali var. Şirket kısa süre önce “Gördüğünüzden Daha Büyük” galasını duyurdu ve davetinde yeni 150W‘ın tanıtımını ima eden bir şarj kablosu bulunuyor.

Very much greater than what you were expecting.

See you in MWC. #GuessWhat#GreaterThanYouSee pic.twitter.com/JEM0kSrpdN

— Francis Wong (@FrancisRealme) February 9, 2022