Realme, uzun süredir beklenen yeni modelleri Realme 15 ve Realme 15 Pro ile orta segmentte çıtayı yukarı çekmeye hazırlanıyor. Her iki model de yüksek batarya kapasitesi, güçlü kameralar ve amiral gemisi seviyesindeki OLED ekranlarıyla dikkat çekiyor. Peki Realme 15 ve Realme 15 Pro özellikleri neler? Realme 15 fiyatı ne kadar?

Realme 15 özellikleri

Realme 15, 7,66 mm inceliğiyle segmentindeki en şık telefonlardan biri olarak öne çıkıyor. Cihaz, 6.8 inç büyüklüğünde OLED panelle geliyor. Bu ekran 144 Hz tazeleme hızı, 6500 nit parlaklık ve 1280×2800 piksel çözünürlükle üst düzey bir görsel deneyim vadediyor. Ön taraftaki ince çerçeveli delikli ekran tasarımı da dikkat çekici.

Telefonun kalbinde MediaTek’in Dimensity 7300+ işlemcisi yer alıyor. Bu çip, 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle eşleştirilmiş. Depolama tarafında ise 128 GB’den başlayarak 512 GB’ye kadar uzanan geniş bir yelpaze sunuluyor. Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı ikinci lens bulunurken, ön tarafta 50 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

En dikkat çeken özelliklerden biri ise batarya. Realme 15, tam 7000 mAh’lik dev bir batarya kapasitesine sahip ve bu batarya 80W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Şirket, bu pilin 1600 döngü sonunda bile kapasitesinin %80’ini koruyabildiğini belirtiyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6,8 inç OLED, 144 Hz, 1280×2800 piksel, 6500 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300+

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Realme UI 6.0 (Android 15)

Realme 15 Pro özellikleri

Realme 15 Pro, 7,69 mm kalınlığıyla ince tasarım anlayışını devam ettiriyor. Standart modelle aynı ekran boyutu ve özellikleri burada da korunmuş: 6.8 inç OLED panel, 144 Hz yenileme hızı ve 6500 nit’e ulaşan yüksek parlaklık. Ekran yine delikli ve ince çerçeveli bir yapıda.

Pro modelin en büyük farkı ise işlemcisinde. Bu modelde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti kullanılmış. Bu işlemci sayesinde performans anlamında daha akıcı bir deneyim vaat ediyor. RAM ve depolama tarafında yine 8 veya 12 GB RAM ile 128 GB’den 512 GB’ye kadar seçenekler bulunuyor.

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Kamera konusunda da bir seviye yukarı çıkılıyor. Realme 15 Pro, 50 MP ana kameraya ek olarak 50 MP ultra geniş açılı ikinci kamerayla geliyor. Ön tarafta ise 50 MP’lik selfie kamerası korunuyor. Cihazın bataryası da yine 7000 mAh kapasiteye sahip ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6,8 inç OLED, 144 Hz, 1280×2800 piksel, 6500 nit

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Realme UI 6.0 (Android 15)

Realme 15 fiyatı ne kadar?

8 GB + 128 GB: 280 dolar

8 GB + 256 GB: 300 dolar

12 GB + 256 GB: 335 dolar

Realme 15 Pro fiyatı ne kadar?

8 GB + 128 GB: 335 dolar

8 GB + 256 GB: 360 dolar

12 GB + 256 GB: 380 dolar

12 GB + 512 GB: 415 dolar

Siz Realme 15 ve 15 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyat/performans açısından yeterli buldunuz mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.