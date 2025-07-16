Realme, Vietnam’daki tanıtımının ardından yeni uygun fiyatlı telefon modeli Realme C71 4G‘yi Hindistan pazarında sessiz sedasız bir şekilde satışa sundu. Giriş segmentine hitap eden bu yeni cihaz, özellikle devasa bataryası, dayanıklı yapısı ve segmentinde fark yaratan özelleştirilebilir ışık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Realme C71 4G Neler Sunuyor?

Realme C71 4G, 6.67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüklü ve 90Hz yenileme hızına sahip geniş bir IPS LCD ekrana sahip. Cihazın en özgün yanı ise kamera modülünün etrafına yerleştirilmiş Pulse Light tasarımı. Bu özelleştirilebilir ışık halkası, gelen aramalara, bildirimlere ve şarj durumuna göre renk değiştirerek telefona dinamik bir hava katıyor. İnce ve hafif yapısına rağmen telefon, IP54 ve MIL-STD-810H askeri sınıf dayanıklılık sertifikalarıyla da güven veriyor.

Performansın merkezinde Unisoc T750 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Sanal RAM desteğiyle toplam bellek 12 GB’a kadar çıkarılabiliyor. Ancak telefonun asıl yıldızı, 6.300 mAh kapasiteli büyük batarya. Bu devasa batarya, 15W hızlı şarj ve 6W ters şarj desteği sunarak, powerbank gibi kullanılmasına olanak tanıyor.

Kamera tarafında ise 13 megapiksellik OmniVision sensörlü bir ana kamera bulunuyor. Özçekimler için 5 megapiksellik bir ön kamera yeterli görülmüş. Yazılım olarak Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile gelen Realme C71 4G, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve çift 4G VoLTE gibi temel özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Realme C71 4G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.67 inç IPS LCD, HD+, 90Hz, 563 nit parlaklık

6.67 inç IPS LCD, HD+, 90Hz, 563 nit parlaklık İşlemci: Unisoc T750

Unisoc T750 Bellek (RAM): 4 GB / 6 GB (12 GB’a kadar sanal RAM)

4 GB / 6 GB (12 GB’a kadar sanal RAM) Depolama: 64 GB / 128 GB (2 TB’a kadar microSD desteği)

64 GB / 128 GB (2 TB’a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 13 MP (OmniVision OV13B)

13 MP (OmniVision OV13B) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.300 mAh, 15W Hızlı Şarj, 6W Ters Şarj

6.300 mAh, 15W Hızlı Şarj, 6W Ters Şarj Dayanıklılık: IP54 Toz ve Sıçrama, MIL-STD-810H

IP54 Toz ve Sıçrama, MIL-STD-810H Tasarım: Pulse Light Bildirim Işığı

Pulse Light Bildirim Işığı İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Realme C71 4G Ne Kadar?

Obsidiyen Siyahı ve Deniz Mavisi renk seçenekleriyle gelen Realme C71 4G, Hindistan pazarında oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sunuldu. Cihazın resmi satış fiyatları şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 7.699 Rupi

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 8.699 Rupi

Telefon şu anda Hindistan’daki büyük çevrimiçi ve perakende mağazalarında mevcut.

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Siz Realme C71 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.