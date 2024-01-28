Realme 12 serisi için hazırlıklar devam ediyor. Realme, Hindistan’da Realme 12 Pro serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, geride kalan yeni modelleri olan Realme 12 5G ve Realme 12+ 5G‘nin sırları internet ortamında yavaş yavaş çözülüyor. Hindistan Standartları Bürosu (BIS) ve Çin’in MIIT sertifikasyon web sitelerinde listelenen bu yeni telefonlar, yakın gelecekte piyasaya sürülebilir. Realme 12 serisi gümbür gümbür geliyor. İşte yeni canavarların tasarımı.

İçindekiler Realme 12 Serisi Göz Alıcı Tasarım ve Güçlü Özelliklerle Geliyor

Realme 12 Serisi Göz Alıcı Tasarım ve Güçlü Özelliklerle Geliyor

Realme 12 serisi iki farklı modelle gelecek. Realme 12 5G ve Realme 12+ 5G, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) web sitesinde sırasıyla RMX3868 ve RMX38667 model numaralarıyla listelendi. Ancak, bu listeler telefonların özelliklerine dair herhangi bir ipucu vermiyor. Bununla birlikte, listelerin ortaya çıkması, her iki modelin de yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Öte yandan, Realme 12+ 5G, Çin’in MIIT sertifikasyon web sitesinde RMX38666 model numarasıyla listelendi. Bu liste, telefonun mavi renkli modelinin tasarımını sergileyen beş görüntüyü içeriyor. Bu sayede Realme 12 tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

Ortaya çıkan görüntülere bakarsak, Realme 11 serisine benzer bir tasarım bekleyebiliriz. Arka panelde dörtlü kamera kurulumu ve LED flaşın yanı sıra uzun bir metal şerit dikkat çekiyor. Realme markası ise arka panelin sol alt kısmında yer alıyor.

MIIT web sitesindeki diğer görüntüler, telefonun ön yüzünü ve kenarlarını gösteriyor. Özçekim kamerasının detayları belirsiz olsa da, ses düğmeleri güç düğmesiyle birlikte sağ tarafta yer alıyor. Telefonun kenarları düz görünüyor ve köşelerin yuvarlatılmış olacağı belirtiliyor.

Realme, Realme 12 5G ve Realme 12+ 5G’nin Hindistan ve diğer pazarlardaki piyasaya sürme planlarını henüz açıklamadı. Ancak, bu yeni modellerin yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Realme 12 Pro serisinin ise Hindistan’da 29 Ocak’ta piyasaya sürülmesi planlanıyor. Realme 12 serisi de çok vakit kaybetmeden bizlerle buluşacaktır.

Realme’nin bu yeni serisi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor ve telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte, özellikleri ve performansıyla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmeyi bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme 12 serisi özellikleri neler olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!