realme, kullanıcılarına üst düzey özellikler sunan realme 12 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. realme 12 Pro ve 12 Pro+ modelleri, önceki 11 Pro serisinin başarısını devralarak ultra dar çerçeveli 6.7 inç FHD+ 120Hz kavisli AMOLED ekran ve 2160Hz PWM ultra yüksek frekanslı karartma ile dikkat çekiyor.

Bu yeni modeller, ProXDR teknolojisi sayesinde kamera tarafından iletilen görüntü içeriğini analiz ederek fotoğraf efektlerini optimize ediyor, kullanıcılara tam bir parlaklık ve dinamik aralık sunuyor.

12 Pro, gücünü Snapdragon 6 Gen 1 SoC’den alırken, 12 Pro+ modeli Snapdragon 7s Gen 2 SoC tarafından destekleniyor. Her iki telefon da 12 GB’a kadar RAM genişletme seçeneği sunan 12 GB RAM’e sahip.

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Öne çıkan özelliklerden biri, realme 12 Pro+ modelinde bulunan 3394mm² buhar hazneli 3D VC Soğutma sistemi oluyor. Bu sistem, telefonun performansını optimize ederek uzun süreli kullanımda bile sorunsuz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

realme 12 serisi, kutudan çıkar çıkmaz realme UI 5.0 arayüzü ile Android 14 işletim sistemini çalıştırıyor. Ayrıca, önceki Pro serisi telefonlara benzer şekilde, 2 Android OS güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik güncellemesi alma taahhüdünde bulunuyor.

realme 12 Pro+ modeli, fotoğraf çekiminde iddialı bir şekilde öne çıkıyor. OIS’li Sony IMX890 sensörlü 50MP arka kamera, 3x optik zoom sağlarken, 6x sensör içi zoom sunan OIS’li 64MP Omnivision OV64B periskop telefoto kamera ile 120x SuperZoom’a kadar destek sunuyor.

Diğer yandan, realme 12 Pro modeli OIS’li 50MP IMX882 sensöre sahipken, 32MP portre kamerası ile dikkat çekiyor. Her iki modelde de 8MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

realme, lüks saat tasarımcısı Ollivier Savéo ile işbirliği yaparak realme 12 serisine özel birinci sınıf bir tasarım ekledi. Vegan deri kaplamaya sahip olan telefonlar, şıklığı ve kullanım rahatlığını bir araya getiriyor.

Çinli dev, lüks saatlerle aynı tasarım kalitesini sunarak kullanıcılara benzersiz bir deneyim vadederken, Qualcomm ile işbirliği yaparak geliştirdiği MasterShot Algoritması ile görüntü işleme konusunda iddialı olduğunu belirtiyor.

Şirket, realme 12 Pro Serisi’nin RAW alanlarını işleyen ilk ve tek cihaz olduğunu ve sinematik portrelerde en yüksek netlik, dinamik aralık ve gerçekçilik sağladığını vurguluyor.

Son olarak, her iki telefon da 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil ile güçlendirilmiş durumda. Bu özellik, telefonun %50’ye 19 dakikada ve %100’e 48 dakikada şarj edilebilmesine imkan tanıyor.

realme 12 Pro ve 12 Pro+ özellikleri