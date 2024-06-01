Realme, yılın başında tanıttığı orta segment akıllı telefonları Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus modellerini Türkiye’de satışa sundu. Bu iki model, şık tasarımları ve üstün kamera yetenekleri ile dikkat çekiyor. Realme cephesi orta seviye telefon pazarında devrim yaratacak cihazlarını Türkiye’ye getirdi. İşte Realme 12 Pro ve 12 Pro+ özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Realme 12 Pro Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Realme 12 Pro özellikleri oldukça dikkat çekici. Yeni canavar, yüksek çözünürlüklü ve akıcı görüntü sunan 6.7 inçlik OLED ekranıyla öne çıkıyor. 1080 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Cihazın kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi bulunuyor. Kullanıcılara 8GB ve 12GB RAM seçenekleri ile 128GB ve 256GB depolama alanı sunuluyor. Ancak ülkemizde 8GB RAM’e sahip modeli görüyoruz.

Bu cihazın asıl iddiası ise kamera alanında. Kamera konusunda iddialı olan Realme 12 Pro, 50MP Sony IMX882 ana kamera, 2x optik zoom yeteneğine sahip 32MP IMX709 telefoto kamera ve 8MP ultra geniş açı kamerası ile donatılmış. Ön kamerası ise 16MP çözünürlüğünde. Telefon, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile geliyor ve 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile uzun kullanım süresi vadediyor.

Realme 12 Pro fiyatı oldukça rekabetçi. Yeni Realme telefon, Türkiye’de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 21.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Realme 12 Pro+ Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Serinin üst modeli Realme 12 Pro+, Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi ile performans konusunda ciddi fark yaratıyor. Bu yeni telefon tami bir amiral gemisi katili olmuş. 6.7 inç OLED ekranı, kardeşi ile aynı çözünürlük ve yenileme hızına sahip. Ancak, kamera yetenekleri ile bu modelde daha fazla öne çıkıyor.

12 Pro+, 50MP Sony IMX890 ana kamera, 3x optik zoom sunan 64MP periskop telefoto kamera ve 8MP geniş açı kamera kurulumuna sahip. Ön kamerası ise 32MP çözünürlüğünde. Ayrıca, cihazda Bluetooth 5.3, çift SIM kart desteği, IP65 sertifikası, USB Type-C 2.0 ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler gibi ek özellikler bulunuyor.

Realme 12 Pro+ Türkiye fiyatı da dikkat çekici. Realme’nin yeni modeli, Türkiye’de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 27.999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile 29.999 TL fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.

Realme’nin bu yeni modelleri, kullanıcılarına yüksek performans, gelişmiş kamera özellikleri ve hızlı şarj teknolojisi sunarak orta segment akıllı telefon pazarında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme cephesinin yeni canavarları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!