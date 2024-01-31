Geçtiğimiz günlerde realme, Hindistan’da yeni sayı serisini duyurdu. Realme 12 serisi şimdilik iki farklı model ile geliyor. realme 12 Pro 5G ve realme 12 Pro+ 5G modelleri. Ülkemizde de muhtemelen satışa çıkacak olan bu cihazlar sunduklarıyla çok dikkat çekici. Fiyatıyla ve teknik özellikleriyle ülkemizde de satışa çıktığında birçok insan tarafından da tercih edilecek gibi duruyor. Peki telefonlar neler sunuyor? Gelin bu videoda yakından bakalım.

realme 12 Pro Teknik Özellikleri

Tasarım

8.75mm kalınlık

190 gram ağırlık

Plastik çerçeve

Denizatlı Mavisi, Gemici Beji Renkler

IP65 Sertifikası

Ekran:

6.7″ FHD+ OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI, 950nit, maksimum parlaklık 1 milyar renk, %93 ekran gövde oranı, %100 p3 renk gamutu,

2160Hz PWM Karartma

TÜV Rheinland Düşük mavi ışık ve karartma sertifikası

Performans

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 İşlemci

Adreno 710 GPU

8GB/128GB – 8GB/256GB

LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama

3394mm2 VC Soğutma sistemi

Android 14 realme UI 5.0

Kamera

50MP Sony IMX882+ 8MP Hynix Hi846W+ 32MP IMX709

16MP Hynix Hi1634Q ön kamera

Ses

Stereo Hoparlör (Dolby Atmos)

Batarya

5000mAh batarya 67W şarj

Ağ Bağlantıları

Bluetooth 5.2

WiFi 6,

Realme 12 Pro+ Teknik Özellikleri

Tasarım

8.75mm kalınlık

196 gram ağırlık

Plastik çerçeve

Denizatlı Mavisi, Gemici Beji, Kaşif Kırmızısı Renkler

IP65 Sertifikası

Ekran:

6.7″ FHD+ OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI, 950nit, maksimum parlaklık 1 milyar renk, %93 ekran gövde oranı, %100 p3 renk gamutu,

2160Hz PWM Karartma

TÜV Rheinland Düşük mavi ışık ve karartma sertifikası

Performans

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 İşlemci

Adreno 710 GPU

8GB/128GB – 8GB/256GB – 12GB/256GB

LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama

3394mm2 VC Soğutma sistemi

Android 14 realme UI 5.0

Kamera

50MP Sony IMX890 OIS+8MP Hynix Hi846W+ 64MP OV64B periskop kamera

1x 3x 6x portre çekimler, 120x zoom

Ay çekimleri

32MP Sony IMX615 ön kamera

Ses

Stereo Hoparlör (Dolby Atmos)

Batarya

5000mAh batarya 67W şarj

Ağ Bağlantıları

Bluetooth 5.2

WiFi 6

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