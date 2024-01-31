Geçtiğimiz günlerde realme, Hindistan’da yeni sayı serisini duyurdu. Realme 12 serisi şimdilik iki farklı model ile geliyor. realme 12 Pro 5G ve realme 12 Pro+ 5G modelleri. Ülkemizde de muhtemelen satışa çıkacak olan bu cihazlar sunduklarıyla çok dikkat çekici. Fiyatıyla ve teknik özellikleriyle ülkemizde de satışa çıktığında birçok insan tarafından da tercih edilecek gibi duruyor. Peki telefonlar neler sunuyor? Gelin bu videoda yakından bakalım.
realme 12 Pro Teknik Özellikleri
Tasarım
8.75mm kalınlık
190 gram ağırlık
Plastik çerçeve
Denizatlı Mavisi, Gemici Beji Renkler
IP65 Sertifikası
Ekran:
6.7″ FHD+ OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI, 950nit, maksimum parlaklık 1 milyar renk, %93 ekran gövde oranı, %100 p3 renk gamutu,
2160Hz PWM Karartma
TÜV Rheinland Düşük mavi ışık ve karartma sertifikası
Performans
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 İşlemci
Adreno 710 GPU
8GB/128GB – 8GB/256GB
LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama
3394mm2 VC Soğutma sistemi
Android 14 realme UI 5.0
Kamera
50MP Sony IMX882+ 8MP Hynix Hi846W+ 32MP IMX709
16MP Hynix Hi1634Q ön kamera
Ses
Stereo Hoparlör (Dolby Atmos)
Batarya
5000mAh batarya 67W şarj
Ağ Bağlantıları
Bluetooth 5.2
WiFi 6,
Realme 12 Pro+ Teknik Özellikleri
Tasarım
8.75mm kalınlık
196 gram ağırlık
Plastik çerçeve
Denizatlı Mavisi, Gemici Beji, Kaşif Kırmızısı Renkler
IP65 Sertifikası
Ekran:
6.7″ FHD+ OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI, 950nit, maksimum parlaklık 1 milyar renk, %93 ekran gövde oranı, %100 p3 renk gamutu,
2160Hz PWM Karartma
TÜV Rheinland Düşük mavi ışık ve karartma sertifikası
Performans
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 İşlemci
Adreno 710 GPU
8GB/128GB – 8GB/256GB – 12GB/256GB
LPDDR4x RAM UFS 3.1 depolama
3394mm2 VC Soğutma sistemi
Android 14 realme UI 5.0
Kamera
50MP Sony IMX890 OIS+8MP Hynix Hi846W+ 64MP OV64B periskop kamera
1x 3x 6x portre çekimler, 120x zoom
Ay çekimleri
32MP Sony IMX615 ön kamera
Ses
Stereo Hoparlör (Dolby Atmos)
Batarya
5000mAh batarya 67W şarj
Ağ Bağlantıları
Bluetooth 5.2
WiFi 6
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