Realme, Mayıs ayı içerisinde Realme 11 5G isimli modelini piyasaya sürmüştü. O zamandan beri Realme 11x 5G üzerinde çalışan Realme, bu modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun birçok özelliği sızdırıldı. Detaylara bakalım.

*Realme 11 5G

Sızıntılara göre Realme 11x 5G, Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek ve 6.72 inç büyüklüğünde olacak. Realme 11x 5G IPS LCD bir panele sahip olacak.

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Realme 11x 5G kaputun altında MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik edecek:

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama

Akıllı telefon 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan güç alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olacak.