Xiaomi yakın zamanda Redmi Note 12 serisini global pazarda satışa sundu. Oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunulan Redmi Note 12 serisi ile rekabet etmek için Realme, Realme 11 Pro serisini akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Realme 11 Pro 5G daha önceden Bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde görülmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme 11 Pro 5G, TKDN sertifikasını alırken görüntülendi.

TKDN sertifikasyon sitesine göre Realme, RMX3771 ve RMX3741 model numarasına sahip bilinmeyen iki Realme cihazı için TKDN sertifikasını aldı. RMX3771 model numaralı telefon aslında Realme 11 Pro 5G. Ancak RMX3741 model numaralı akıllı telefon hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. RMX3741, Realme 11 Pro+ 5G veya başka herhangi bir Realme cihazı olabilir.

TKDN sertifikası cihazların model numaraları haricinde herhangi bir şeyi doğrulamıyor. Ancak Bluetooth SIG sertifikasından sonra TKDN sertifikasının alınması lansmanın yakın olduğunu anlatır nitelikte.

Önceki Nesil Neler Sunuyor?

Kendinden bir önceki nesil olan Realme 10 Pro 5G, Full HD+ çözünürlükte 6.72 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte geliyor. Akıllı telefon 120hz ekran yenileme hızına sahip. Bu ekranda IPS LCD bir panel tercih edilmiş.

Realme 10 Pro 5G kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama ve 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafına gelecek olursak akıllı telefon ikili bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP çözünürlükte bir ana kamera mevcut. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

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Realme 11 Pro 5G hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Takipte kalın.