Realme geçtiğimiz aylarda Realme 10 serisini tanıtmıştı. Seri dünya genelinde büyük beğeni toplamıştı. Aradan çok uzun zaman geçmeden Realme’nin Realme 11 serisi üzerinde çalıştığı raporlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün Realme 11 Pro 5G’nin Bluetooth SIG sertifikası aldığı öğrenildi.

Bluetooth SIG sertifikası Realme 11 Pro 5G hakkında herhangi bir özelliği doğrulamıyor. Sertifikason sitesinde yalnızca cihazın Bluetooth versiyonu ve model numarası görünüyor. Listeye göre Realme 11 Pro 5G RMX3771 model numarasına sahip olacak. Akıllı telefon kutudan Bluetooth 5.2 ile çıkacak.

Önceki Nesil Neler Sunuyor?

Kendinden bir önceki nesil olan Realme 10 Pro 5G, Full HD+ çözünürlükte 6.72 inç büyüklükte bir ekran ile birlikte geliyor. Akıllı telefon 120hz ekran yenileme hızına sahip. Bu ekranda IPS LCD bir panel tercih edilmiş.

Realme 10 Pro 5G kaputun altında Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama ve 12 GB’a kadar LPDDR4x RAM eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafına gelecek olursak akıllı telefon ikili bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP çözünürlükte bir ana kamera mevcut. 108 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Realme 11 Pro 5G hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Takipte kalın.