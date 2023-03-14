Meizu 20 Mart’ta iki yeni akıllı telefonu Meizu M20 ve Meizu M20 Pro için bir basın etkinliği düzenleyecek, etkinlik Şanghay’daki Mercedes Benz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Meizu M20 ve Meizu M20 Pro olmak üzere iki yeni akıllı telefon tanıtılacak, resmi lansman öncesinde ayrıca telefonların bazı fotoğrafları yayınlandı.

Bu iki yeni Android akıllı telefon için bazı teknik özellik detayları da belli oldu, her iki telefon da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mobil işlemciye sahip olacak ve çeşitli RAM ve depolama seçenekleri de olacak. Görünüşe göre 2K çözünürlükle gelecek olmalarına rağmen, telefonlardaki ekranların boyutu hakkında herhangi bir ayrıntı yok.

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Telefon için söylenen diğer özellikler arasında 5000 mAh pil ve 80W hızlı şarj yer alıyor, telefon Android 13 ile gelecek. Cihaz, önde tek bir kamera ve arkada dört kamera ile bir dizi üst düzey kamera ile gelecek. Dört arka kamera görünüşe göre 50MP SMAOIS ana kamera ve 50 megapiksel ikincil kamera içerecek, henüz diğer iki kamera hakkında herhangi bir ayrıntı şuanda mevcut değil.

Genel olarak Meizu 20 Serisi, benzersiz bir tasarım ve güçlü özellikler arayan kullanıcılar için oldukça rağbet gören bir telefon serisi olma potansiyeline sahip. Lansmanı 30 Mart’ta yapılması planlanan bu yeni telefon serisinin Meizu tarafından piyasaya sürülmesini pek çok kişi merakla bekliyor.