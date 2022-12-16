Realme 10 serisinin üye sayısı büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Seride halihazırda Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10 Pro 5G ve Realme 10 Pro+ 5G cihazları bulunuyor. Bugün Realme 10s Çin’de piyasaya sürüldü.

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Realme 10s Teknik Özellikleri

Realme 10s, 1080×2408 piksel Full HD+ çözünürlük, 401 PPI piksel yoğunluğu, 180 hz dokunmatik örnekleme oranı, 400 nit parlaklık sunan 6.6 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip.

Cihaz 164.4×75.1×8.1 mm ölçülerinde ve yaklaşık 191 gram ağırlığında. Realme 10s’in parmak izi sensörü güç tuşuna konumlandırılmış.

Realme 10s kaputun altında MediaTek Dimensity 810 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü, 33W hızlı şarj desteğine sahip olan 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafına gelecek olursak Realme 10s ikili bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bir portre kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Cihaz kutudan Android 12 tabanlı RealmeUI 3.0 ile çıkıyor.

Fiyat ve Varyantlar

Realme 10s’in iki varyantı bulunuyor. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolamaya sahip varyant 1.099 Yuan (158 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 8 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip varyant ise 1.299 Yuan (186 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunuldu.