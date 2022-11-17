Mobil fotoğrafçılığın modern çağında, donanım ve yazılımın bir araya gelme biçiminde bir kurgu var. Önde gelen üreticiler yalnızca lenslerin ve sensörlerin boyutuna ve gücüne, megapiksel sayısına veya kullanılan malzemelerin kalitesine odaklanmıyor. Aynı şekilde, yalnızca AI algoritmalarına ve yalnızca hesaplamalı fotoğrafçılığa odaklanmak da artık yeterli değil. HUAWEI bunu başaran markalardan birisi.

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HUAWEI, sektörün hesaplamalı fotoğrafçılığa yatırım yapan üreticilerinden biri olarak adını duyurdu. Aynı zamanda Ar-Ge yeteneklerinin çoğunu nihai dijital görüntüleme sistemini geliştirmeye odakladı. Bunu yaparken, mobil fotoğrafçılıkta XMAGE markasını piyasaya sürdü. HUAWEI XMAGE, teknolojik yenilik vizyonu kapsamında 4 alanda genişlemeyi hedefliyor: optik sistem, mekanik yapılar, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme.

Optik sistem, teknik açıdan bozulma ve telefoto sorunlarını çözen serbest biçimli bir lens, periskopik telefoto, çoklu kamera sisteminin yanı sıra cam ve plastik hibrit lensleri içerir. Mate 50 Pro, çoklu lenslerin yeteneklerini sistematik olarak entegre ederek, ince ve hafif telefonlara güçlü görüntüleme yetenekleri sağlıyor. Mekanik yapısındaki iyileştirmelere gelince, açıklık boyutunu kontrol eden altı açıklık kanadı, her bir açıklık boyutunun titizlikle doğru olmasını sağlamak için dairesel bir manyetik alana sahip bir aktüatör aracılığıyla eşzamanlı olarak açılıp kapatılabilir.

Görüntüleme teknolojisi açısından Huawei, P30 Serisi’nden bu yana RGGB piksel düzenlemesini RYYB dizisiyle değiştirme konusunda aşama kaydetti. Bu, ışık alımının verimliliğini %40 oranında artırıyor. RYYB ışığa duyarlı piksel matrisi ve çift piksel odaklama teknolojisi desteği ile eşleştirilmiş daha büyük sensör, tam odak uzaklığı ve zaman çerçevesi boyunca ultra net görüntüler elde etmeyi mümkün kılıyor.

Görüntü işlemeye gelince, görüntü algoritmaları da bir XD Fusion Pro Ultra-HD görüntü motoru ve fiziksel sınırları aşan bilgi işlem optikleri benimsenerek yükseltildi. XD Fusion Pro, Huawei görüntülerinin fiziksel dünyanın ışığını ve gölgelerini aslına uygun şekilde kaydetmesini sağlar.

HUAWEI Mate 50 Pro turuncu renk modeli 37.999 TL, Siyah ve Gümüş renk modelleri ise 32.999 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışta. Satın alan tüketicilere 3.499 TL değerinde FreeBuds Pro 2 kablosuz bluetooth kulaklık hediye ediliyor. Mate50 Pro satın alırken kullanıcılar isterlerse Gümüş, Altın veya Elmas paketlerinden birini seçebilirler.