realme, 10 serisini ülkemizde bu sene içerisinde satışa sundu. İki farklı model (10/10 Pro+ 5G) olarak gelen serinin en güçlü versiyonu realme 10 Pro+ sunduklarıyla orta üst segmentte kendisinden çokça söz ettirdi.

realme 10 Pro+ 5G, 14.999 TL fiyatla satışa Mart ayının sonunda çıkmıştı. Aradan geçen bunca zamana, hızlı değişkenlik gösteren kur farklarına rağmen fiyatı hala çıktığı fiyatta. Zaman içerisinde daha düşük fiyatlara da alınabilirken, şimdi ise yine çıkış fiyatından satın alınabiliyor. Peki sunduğu özelliklerle beraber realme 10 Pro+ 5G alınır mı? Bu sorunun cevabını Eren bu videoda veriyor.

Peki siz realme 10 Pro+ 5G modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz kullanıyor musunuz, eğer kullanıyorsanız tecrübeleriniz neler? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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