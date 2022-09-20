Dünyaca ünlü teknoloji firması Realme, yeni ürünleri için sertifikalar almaya devam ediyor. Bu yeni ürünlerden biri de Realme 10 akıllı telefonu. Zaten birkaç hafta öncesinde cihaz bazı sertifika sitelerinde listelenmiş. Bugün ise başka bir sitede yine görüntülenen cihazın önemli temel özellikleri ortaya çıktı.

Realme 10 Sertifikalarını Alıyor

Bildiğiniz gibi Realme yeni 10 serisini gelecek yılın başında çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından resmi bir açıklama gelmese bile özellikle Asya coğrafyası üzerinde aldığı sertifikalar, cihazın yakında rafları dolduracağını bizlere gösterdi. Telefon, BIS, NBTC, EEC ve Indonesia Telecom gibi sertifika sitelerinde görüldü. Küresel pazara çıkması beklenilen cihazın yakında Avrupa’daki birimler tarafından da listelenmesini bekliyoruz. Bugün çıkan haberlere göre CB sertifikasını da alan Realme 10’un başta pil kapasitesi olmak üzere bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Yeni telefon listelerde genellikle RMX3630 model numarasını kullanıyor. Önceki sertifikalar cihaz hakkında fazla detay vermese de son listelere bakarsak Realme 10 4880 mAh değerinde bir batarya ile gelecek. Telefonun 5G bağlantı hızını desteklemesi de muhtemel. 2023 yılında çıkacak cihaz üzerine daha fazla bilgi sahibi olmak için halefi olduğu telefona bakabiliriz.

Realme 9 Cihazının Dikkat Çekici Özellikleri

Realme’nin güncel canavarı, 6.6 inçlik LCD bir ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 695 yonga setine borçlu olan telefon, 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Depolama tarafında 128 GB değerinde tek bir seçenek mevcut. Kamera boyutuna baktığımızda arkada 64MP+8MP+2MP değerinde üçlü bir modül bulunuyor. Cihaz, görüntülü aramalar ve öz çekimler adına da 16 MP’lik bir kamera ile geliyor.

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