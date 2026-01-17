Teknoloji dünyasının sıra dışı tasarımlarıyla öne çıkan markası Nothing, yine sınırları zorlayan bir proje ile karşımızda. Ünlü yayıncı IShowSpeed‘in fikirlerinden yola çıkılarak hazırlanan bu proje, trifold yani üç katmanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, yüksek Ar-Ge maliyetiyle gündeme gelen bu çılgın Nothing projesi neler sunuyor?

Nothing tarafından tasarlanan 50 milyon dolarlık konsept

Nothing, müşterilerinin en uçuk fikirlerini ciddiye alarak ilginç bir deneyime imza atıyor. Daha önce popüler YouTuber MrWhoseTheBoss ile benzer bir çalışma yapan firma, bu kez çıtayı daha da yükseltti. Hazırlanan videoda, sadece bir 3D model değil, maliyet hesaplamaları yapılmış tam bir telefon konsepti görüyoruz.

Bu proje aslında ticari bir ürün lansmanı değil, eğlenceli bir mühendislik meydan okuması olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazı mağazalardan satın almanız mümkün değil. Ancak Nothing mühendislerinin ortaya koyduğu vizyon, gelecekteki özel üretim akıllı telefonların nasıl olabileceğine dair ipuçları veriyor.

Yayıncılar için üç ekranlı tasarım

Bu cihaz standart katlanabilir telefonlardan oldukça farklı. Üç ayrı ekrana sahip özel bir trifold tasarımı benimsiyor. Yayıncılar için ekran alanı hayati önem taşıyor. Bu sayede bir yayıncı, oyununu veya videosunu gizlemeden Twitch ve YouTube sohbetlerini aynı anda açık tutabiliyor. Adeta telefon kılığına girmiş bir üretkenlik merkezi diyebiliriz.

Cihazın en dikkat çekici yanı ise modüler yapısı. Geçmişte Google’ın Project Ara gibi girişimlerinin başarısız olduğunu görmüştük ancak Nothing bu konuya daha pratik yaklaşıyor. Üçüncü ekran yerinden çıkarılabiliyor ve kendi başına kullanılabiliyor. Ayrıca arka kısımda ekstra lenslerin takılabileceği manyetik bir halka bulunuyor.

Kevlar gövde ve üst düzey dayanıklılık

Projenin odak noktalarından biri dayanıklılık oldu. Katlanabilir telefonların genellikle menteşe kısımlarından arızalandığı veya ekranlarının hassas olduğu biliniyor. Nothing bu sorunu doğrudan ele alıyor. Katlanmayan ekran safir kristalden yapılırken, çerçeve köşelerinde askeri ekipmanlarda bulunan darbe emici termoplastik elastomer kullanılıyor.

Cihazın yangına dayanıklılığı da önemli bir kriter olarak belirlendi. Ekip karbon ve cam elyafı gibi malzemeleri değerlendirdikten sonra, ısıya dayanıklı epoksi içine yerleştirilmiş Kevlar malzemesinde karar kıldı. Bu da yeni telefon konseptini fiziksel zorluklara karşı oldukça dirençli hale getiriyor.

Bir telefon yayın yapamıyorsa pek bir işe yaramaz. Profesyoneller genellikle birden fazla hücresel sinyali birleştirmek için büyük sırt çantası üniteleri kullanır. Mühendisler bu donanımı telefonun içine sığdırmanın mümkün olmadığını belirtti. Çözüm olarak USB 4 destekli özel bir USB-C dongle geliştirildi. Bu aksesuar, ağır kodlama ve ağ işlerini harici donanıma aktararak telefonun ince kalmasını sağlıyor.

Maliyet tablosu dudak uçuklatıyor

Peki, bu Kevlar kaplı, üç ekranlı ve modüler telefonun maliyeti ne kadar? Sadece parçalar (iki adet Snapdragon 8 Elite işlemci, üç pil ve iki titanyum menteşe dahil) yaklaşık 1.838 dolar tutuyor. Ancak işin içine geliştirme süreci girdiğinde rakamlar değişiyor.

Nothing, bu trifold platformunu geliştirmek için 50 milyon dolar, modüler kamera sistemi için ise ek olarak 5 milyon dolarlık bir Ar-Ge bütçesi gerektiğini tahmin ediyor. Bu rakamlar, konseptin neden sadece bir tasarım çalışması olarak kaldığını açıkça gösteriyor.

Bu Nothing imzalı konsepti raflarda görmemiz pek olası değil ancak şirketin daha dayanıklı yapılar ve akıllı çoklu görev araçları üzerindeki çalışmaları heyecan verici. Ayrıca videoda, mevcut Ear (1) kulaklıklar için ses yalıtımını iyileştiren yeni bir yazılım güncellemesinden de bahsediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir telefon gerçek olsa satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!