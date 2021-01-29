Apple, yeni bir periskop kamera patenti aldı!

Geçtiğimiz yıl, Apple‘ın yeni cihazlarında periskop kamera kullanacağı söylentisi bazı sızıntı kaynakları tarafından ortaya çıkmıştı. Şimdi ise şirket, yeni bir periskop kamera patenti alarak gelecek nesil telefonları için hazırlık yapıyor. Ayrıca alınan bu patent ile birlikte, yakınlaştırma konusunda iPhone serisinin rakiplerini yakalaması söz konusu olacak.

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Apple, yeni aldığı patent ile neyi hedefliyor?

PatentlyApple tarafından yayınlanan rapora göre ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bugün erken saatlerde yeni bir patent başvurusu yayınladı. Belgelerde, 85 mm ila 165 mm aralığında katlanabilen bir kamera teknolojisinden bahsediliyor. Bu katlanabilen kamera, küçük form faktörlü bir kamera modülü için kullanıma uygundur. Ayrıca bu patentli kamera, iki hafif katlama elemanına ve bu iki eleman arasında bulunan lens sistemine sahiptir. Mercek sisteminin kendisi, hafif katlama elemanlarından bağımsız olarak çalışıyor. Sonuç olarak, kamera sistemi ek dijital yakınlaştırma ve üstün optik yakınlaştırma ile gelecek. Bu teknolojinin 2021 yılında gelecek olan iPhone 13 serisinde bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Fakat şirket, genellikle aldığı patentlerin altını doldurduğu için ileride kullanılması muhtemel.

Patent belgesi, bu yeni lensin sadece iPhone ile sınırlı olmayacağını gösterdi. Yani, dizüstü bilgisayar, tablet veya masaüstü bilgisayarlarda bu lensler kullanılabilir. Kısaca, neredeyse tüm cihazlarda kullanılabilen özel bir lensin Apple tarafından patent haklarıyla alındığını gördük. Henüz bu lens hakkında tam bilgi sahibi değiliz. Apple‘ın yeni iPhone serisinde bu lensi kullanması halinde rakipleriyle rekabeti arttırması muhtemel. Yaz aylarına doğru bu patent hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.