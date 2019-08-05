Razer Viper espor oyuncularına özel optik anahtarı ile geliyor!

Razer Viper yeni nesil optik anahtarlı oyuncu faresi olarak espor camiasında hız isteyenlerin gözdesi olacak.

İlginizi çekebilir; YouTube, yenilenen ” Otomatik Oynatma ” özelliğini test ediyor

Oyuncu aksesuar ürünleriyle espor dünyasının tercihlerinden biri olan Razer, 5G optik sensöre sahip yeni oyuncu faresi Razer Viper’ı duyurdu. Razer Speedflex Kablo ile bağlanan cihaz, hızıyla ön plana çıkacak.

Razer Viper optik anahtarı ile 3 kat daha hızlı

Klasik anahtarlara göre üç kat daha hızlı optik anahtar kullanan Viper basış sinyalleri için fiziksel temasa gerek olmadan kızıkötesi ışık ile anlık ve hızlı bir geri bildirim yapabiliyor. MIBR oyuncusu Epitácio “TACO” de Melo’nun favorisi konumunda olan Viper, özel tasarımıyla da dikkat çekiyor.

69 gr ağırlığındaki Razer Viper, Razer fare ailesinin en hafifi olmayı başarıyor. 5G optik sensöründe 16.000 DPI değerine kadar çıkabilen mouse saniyede 450 inç izleme desteği verebiliyor.

Elbette Viper ayarlanabilir DPI seviyeleri ve makro ayarlaması da sunuyor.