Razer bugün; performans, atmosfer ve bağlantı kolaylığı gibi üç sütun üzerine tasarlanan Nommo V2 serisi en yeni PC oyun hoparlörlerinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Serinin amiral gemisi olan Razer Nommo V2 Pro; THX Spatial Audio ile güçlendirilen tam donanımlı, tam aralıklı bir hoparlör ve kablosuz subwoofer kombinasyonu sunar. Ek olarak daha fazla atmosfer katmak için arkadan projeksiyonlu büyüleyici Razer Chroma RGB aydınlatma ile desteklenmektedir. Seri içerisinde ayrıca kablolu bir subwoofer’a sahip Razer Nommo V2 masaüstü hoparlörü ve güçlü, minimalist bir kurulum için Razer Nommo V2 X versiyonları da bulunuyor.

Nommo V2 Pro, doğal, kristal netliğinde akustik sunan alüminyum fazlı fişlere sahip 3 inç tam aralıklı sürücü gibi sektör lideri özellikleri içinde barındırmasının yanında; aşağı ateşlemeli kablosuz bir subwoofer ile derin, oda titreten bass’lar ve kablo dağınıklığını engelleyen mekaniğe sahip dünyanın ilk PC oyun hoparlör sistemidir. Gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi için oyuncular, arkadan projeksiyonlu Razer Chroma RGB aydınlatma ile savaş istasyonlarının ambiyansını güçlendirebilirler.

Oyuncuların en iyi ses kalitesini deneyimlemesini sağlamak için Nommo V2 Pro, geniş, gerçekçi bir ses alanı sağlayan THX Spatial Audio ile donatılmış dünyanın ilk masaüstü hoparlör sistemidir. Ayrıca Razer’ın hoparlör serisinde ilk kez Cyberpunk 2077, Monster Hunter Rise: Sunbreak ve ileride bu listeye eklenecek diğer popüler oyunlar için en iyi surround sesi sağlamak amacıyla özel olarak ayarlanmış EQ’ları bulunan THX Game Profiles da dahil edilmiştir.

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Kesintisiz bağlantı ile rahat kontroller için Razer, Kablosuz Kontrol Pod’unu sunar. Kolay gezinme ve sezgisel kontrol için; döndürülebilir, tıklanabilir kadran ve kaynak düğmesiyle oyuncular ses düzeyi, oynat/duraklat, EQ ve daha pek çok ayarı kontrol edebilecek. Bluetooth ile bağlandıktan sonra, uzun süreli performans için 8 aya kadar da pil ömrü sunar.

Razer Wireless Control Pod, Nommo V2 Pro ile satılırken, ağustos ayından itibaren Nommo V2 ve Nommo V2 X için ayrı bir aksesuar olarak da satışa sunulacak.

Razer ayrıca yeni Nommo V2 ve Nommo V2 X’in piyasaya sürülmesiyle Nommo V2 serisini genişletiyor. Her iki hoparlör de iki adet 3 inç tam aralıklı sürücü ve yüksek kaliteli, odayı dolduran bir ses alanı için THX® Spatial Audio ile donatılmıştır. Kablolu bir subwoofer ile donatılmış olan Nommo V2, görüntü ve sese dayalı sürükleyici bir oyun deneyimi için arkadan projeksiyonlu Razer Chroma RGB tarafından desteklenmektedir. Bunun yanı sıra Nommo V2 X, tüm eğlenceniz için doğru ses üretimi ve optimum netlik sağlayan, arkaya bakan bas bağlantı noktalarıyla donatılmış şık, minimalist tasarıma sahip bir 2.0 hoparlör sistemidir.