Aksesuar
Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!
Razer, oyun aksesuarları sektöründe önemli bir yere sahip. Şirket, her türden oyuncu için çeşitli özel ekipmanlar geliştiriyor. Şimdi ise firma, MMORPG oyuncularını hedef alan yeni bir oyuncu faresi tanıttı. Razer Naga X olarak isimlendirilecek oyuncu faresi, özel aydınlatma ve tuş takımı bulunduruyor.
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Razer Naga X, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Razer Naga X, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları yani MMORPG‘ler için özel olarak geliştirildi. Cihazın genel tasarımı oyuncuların hoşuna gidebilecek ve şık bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi, 12 farklı tuş ile donatıldı. Aynı anda çok fazla tuşa basılması gereken durum ve oyunlarda bu fare oldukça işlevli hale gelecek. Bu özelliğiyle Razer‘ın halihazırda satışta olan Naga Trinty oyuncu faresi ile benzer işlevde olduğu söylenebilir. Naga Trinty, kullandığı modüler tasarım ile Naga X‘ten ayrılıyor. Naga X‘in modüler tasarımda olmaması, cihazın maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor.
Naga X, ağırlık olarak da Naga Trinty‘den daha hafiftir. Naga Trinty, 120 gram iken Naga X, 85 gram ağırlığında olacak. Bunun sebebi olarak yine cihazın modüler olmaması gösteriliyor. Naga X‘in maksimum hassasiyeti 18.000 DPI‘a kadar çıkabiliyor. Ayrıca cihazda daha yeni bir 5G gelişmiş optik sensör bulunuyor. Eski modelin 50 milyon tıklama ömrü varken yeni modelin 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Cihazın tasarım olarak ayarlanabilir RGB aydınlatması da mevcut. Naga X, Razer‘ın resmi mağazasında 499 Yuan(77$) ile fiyatlandırılıyor.
Aksesuar
Honor, 66 Watt ve 12.000 mAh’lik yeni Powerbank’ini duyurdu
Honor, yakın zamanda Huawei’den ayrıldıktan sonra adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma, MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili V40 modelini duyurmasının ardından şimdi de 66W’lık 12.000 mAh kapasiteli süper hızlı Powerbank’ini duyurdu.
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Honor Powerbank üstün özellikleri ile dikkat çekiyor
Açık gri polikarbonat bir gövdeye sahip Powerbank’in bir adet USB-A ve bir adet USB-C portu bulunuyor. USB-A portu çıkış verirken USB-C ise hem çıkış veriyor hem de cihaz bu port aracılığıyla şarj oluyor. Cihaz iki yönlü şarjı da destekliyor. Honor, kullanıcıların 12.000 mAh kapasiteli Powerbank ile 4.000 mAh’lik bir telefonu 3 defaya kadar şarj edebileceklerini belirtiyor.
Honor Powerbank, Power Delivery, Quick Charge, SCP, ve FCP gibi bir dizi hızlı şarj protokolünü destekliyor. Ürün ayrıca aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı şarj ve kısa devre koruması gibi güvenlik özelliklerine de sahip.
Cihazla akıllı telefonlar dışında USB-C bağlantı noktası desteği bulunan tabletler, dizüstü bilgisayarlar hatta diğer cihazlara göre daha düşük güç gereksinimi bulunan kulaklıklar, fitness takip cihazları ve akıllı saatler gibi ürünleri de şarj etmek mümkün. Ürünün duyurusu Çin’de yapıldı ve online alışveriş sitelerinde 359 Yen (yaklaşık 55 Dolar) satış fiyatı ile satılıyor.
Akıllı telefon üreticileri batarya kapasitesinde olmasa da bataryaların şarj olma süreleri konusunda birbirleri ile kıyasıya bir rekabet içerisindeler. 30W, 60W derken zaman içerisinde 120W hızları dahi gördük. Örneğin Xiaomi Mi 10 Ultra, 120W şarj destekliyor. Telefonun 4500 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 23 dakika içerisinde %100 doluluğa ulaşabiliyor. Honor‘ın yeni ürünü de bu rekabeti Powerbank tarafında destekleyecek gibi duruyor.
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Aksesuar
Realme Buds Q2 tasarım detayları belli oldu!
Realme Buds Q2 yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil gerçek kablosuz kulaklık FCC üzerinde görüntülendi.
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Realme Buds Q2 canlı görüntülendi!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasası genişlemeye devam ediyor. Son dönemlerde artan ilginç rekabetin ardından firmalar yavaş yavaş ürünlerini seriye bağlamış durumdalar. Çoğu akıllı telefon üreticisinin artık birden fazla ürünle kullanıcılarını karşıladığı pazarda, Realme de yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Buds Q2 modelini piyasaya sürecek olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile FCC‘ye uğradı. Tasarım detayları ve pil değerleri öğrenilen gerçek kablosuz kulaklık, silikonlu kulak içi yapısıyla kullanıcılarını karşılayacak.
Tüm bunların yanı sıra piyasadaki diğer rakiplerinden çok farklı özelliklere sahip olması beklenmeyen Realme Buds Q2, tasarım anlamında da, var olan sınırların dışına pek çıkmış gibi gözükmüyor. Pil değerleri de listelenen gerçek kablosuz kulaklık, kutu içerisinde 400 mAh değerinde bir batarya ile kullanıcılarını karşılayacak. Her bir kulaklığın 40 mAh‘lik bataryasının olduğu öğrenilirken, cihazın günlük ve haftalık performansta yapabilecekleri ise merak konusu. Siyah ve fıstık yeşili renk seçenekleri ile şimdilik dikkatleri üzerine çeken gerçek kablosuz kulaklığın bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması tahmin ediliyor.
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Aksesuar
Realme Watch 2, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Realme Link uygulamasının kaynak kodunda görüntülenen Watch 2 ve Watch 2 Pro, geçtiğimiz hafta Realme tarafından onaylanmıştı. Şimdi ise yakın zaman içinde piyasaya sürülmesi beklenen Realme Watch 2‘nin tasarımı ve teknik özellikleri FCC sertifikasında görüntülendi. Realme‘nin yeni akıllı saat serisinde, batarya ve sensör tarafında önemli geliştirmeler olması bekleniyor.
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Realme Watch 2, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Watch 2, RMW2008 model numarası ile FCC sertifikasyonundan geçti. Realme‘nin yeni akıllı saati, 1.4 inçlik 320×320 piksel çözünürlüğe sahip TFT dokunmatik ekran ile gelecek. Cihazın sağ tarafında bir güç düğmesi bulunacak. Saatte bulunan çıkarılabilir silikon kayışlar, şirketin sloganı olan “Dare To Leap” yazısını taşıyacak. Watch 2, yerleşik kalp atış hızı ve kandaki oksijen oranını ölçen SpO2 sensörüne sahip olacak. Cihazın IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.
Watch 2, serinin mevcut modeli olan Realme Watch‘ta bulunan 160 mAh batarya yerine 305 mAh batarya ile gelecek. Bu da hemen hemen iki kat daha uzun pil ömrü anlamına geliyor. Cihazın Bluetooth 5.0 bağlantı desteği de bulunuyor. Akıllı saat, Android 5.0 ve üzeri Android sürümlerinde aktif olarak çalışabilecek. Henüz iOS konusunda bir bilgi bulunmasa da lansmanda bu konu hakkında detayların açıklanması bekleniyor. Watch 2, adım sayacı, uyku takibi, egzersiz modları ve mesaj-çağrı bildirimlerini de gösterecek. Ayrıca meditasyon modu bulunacak ve müzik-kamera kontrolü de saat üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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