Razer Naga X, MMO oyuncuları için satışa çıktı!

Razer, oyun aksesuarları sektöründe önemli bir yere sahip. Şirket, her türden oyuncu için çeşitli özel ekipmanlar geliştiriyor. Şimdi ise firma, MMORPG oyuncularını hedef alan yeni bir oyuncu faresi tanıttı. Razer Naga X olarak isimlendirilecek oyuncu faresi, özel aydınlatma ve tuş takımı bulunduruyor.

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Razer Naga X, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Razer Naga X, devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları yani MMORPG‘ler için özel olarak geliştirildi. Cihazın genel tasarımı oyuncuların hoşuna gidebilecek ve şık bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Razer‘ın yeni oyuncu faresi, 12 farklı tuş ile donatıldı. Aynı anda çok fazla tuşa basılması gereken durum ve oyunlarda bu fare oldukça işlevli hale gelecek. Bu özelliğiyle Razer‘ın halihazırda satışta olan Naga Trinty oyuncu faresi ile benzer işlevde olduğu söylenebilir. Naga Trinty, kullandığı modüler tasarım ile Naga X‘ten ayrılıyor. Naga X‘in modüler tasarımda olmaması, cihazın maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor.

Naga X, ağırlık olarak da Naga Trinty‘den daha hafiftir. Naga Trinty, 120 gram iken Naga X, 85 gram ağırlığında olacak. Bunun sebebi olarak yine cihazın modüler olmaması gösteriliyor. Naga X‘in maksimum hassasiyeti 18.000 DPI‘a kadar çıkabiliyor. Ayrıca cihazda daha yeni bir 5G gelişmiş optik sensör bulunuyor. Eski modelin 50 milyon tıklama ömrü varken yeni modelin 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Cihazın tasarım olarak ayarlanabilir RGB aydınlatması da mevcut. Naga X, Razer‘ın resmi mağazasında 499 Yuan(77$) ile fiyatlandırılıyor.