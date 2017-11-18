Razer Hammerhead’in Type-C Versiyonu Geldi!

Razer Phone ve diğer tüm 3.5mm jack girişi olmadan Type-C üzerinden müzik deneyimi sunan telefonlara özel Hammerhead piyasaya sürüldü.

Razer’ın popüler kulakiçi kulaklığı olan Hammerhead, uzun süredir piyasada ilgi görmeye devam ediyor. Razer Phone’un çıkışı ardından bu ürününü yenileyen Razer, Hammerhead Type-C versiyonunu piyasaya sürdü.

Razer’ın açıkladığı bilgiye göre bu kulakiçi kulaklıklar, temiz ve işlenmemiş ses, hat içi mikrofon ve ses kontrolü ve ayrıca karışık olmayan saklama için düz kablolar için özel olarak ayarlanmış bir DAC performansı sunuyor. 79.99 Dolar fiyatla piyasaya sürülen Hammerhead’in ülkemize geliş durumu ve fiyatı hakkında bir bilgi şimdilik yok.



Razer Hammerhead Type-C Özellikleri;

Kulaklık

Frekans tepkisi: 20 Hz – 20kHz

Empedans:% 32 ± 15 Ω

Hassasiyet: 102 ± 3 dB @ 1 kHz

Maksimum giriş gücü: 10 mW

Sürücüler: Neodim mıknatıslı 10 mm

Kablo uzunluğu: 1.3 m

Yaklaşık ağırlık: 28.0 g

Mikrofon