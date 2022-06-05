Bu videoda deneyimlediğimiz beş TWS kulaklığı puanlayarak sıraladık. HWP ekibinin tamamı kulaklıkları gözleri kapalı olarak dinledi ve her birine 5 üzerinden puan vererek sıralama yaptı. Videodaki kulaklıkların her birini kendi marka telefonlarıyla eşleştirerek en verimli ve performanslı şekilde çalışmasına ayarladık.
Videodaki telefonların ve kulaklıların sırası ise şöyle:
HUAWEI P50 Pro – HUAWEI FreeBuds Pro
OPPO Find X2 – OPPO Enco X
Xiaomi 12 Pro – Xiaomi FlipBuds Pro
Apple iPhone 13 Pro – Apple AirPods Pro – Beats Studio Buds
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