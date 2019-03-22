Razer Chroma artık Apex Legends ile entegre!

Oyuncular ve Apex Legends için dünya çapında lider bir marka olan Razer, oyuncu cihazları için dünyanın en geniş ekosistemini oluşturan Chroma’yı Respawn Entertainment’ın hit oyunu Apex Legends için entegre etti.

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300’ün üzerinde Razer Chroma destekli ürün olacak

Birden çok ödüle layık görülmüş DeathAdder Elite, Huntsman Elite, Blade 15 ve daha birçok Chroma destekli cihazdaki ışıklandırmalar Apex Legends oyunu sırasında yaptığınız etkileşimlere göre değişecek. Synapse uygulaması ile de Chroma efektleri Razer cihazlarını da aşıp Philips Hue ve 300’ün üzerindeki Chroma destekli ortak ürünlerde de boy gösterecek.

Artık Chroma destekli cihazlar ile Apex Legends oynarken;

Apex Packs ve ödüllerini açtığınızda

Ateş edip, sağlık aldığınız ya da vurulduğunuzda

Ultimate özelliğiniz hazır olduğunda

Hava dalışı sırasındaki duman izlerinde

Herhangi bir nesneyi loot’ladığınızda (beyaz, mavi, mor, altın)

Chroma ışıklandırma sistemi duruma göre efekler sergileyecek. Bu şekilde bir efsane olma yolunda ilerleyen Apex Legends oynarken oyuna daha fazla entegre olacak ve bu şekilde konsantrenizi yoğunlaştırarak başarıya ulaşabileceksiniz. Apex Legends için Chroma desteği artık tüm dünyada kullanılabilir durumda.