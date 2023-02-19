Oyun sektörü bilgisayar sektörüne yön vermeye devam ediyor. Birçok bilgisayar markası oyuncular için özel ürünler tanıtıyor, satıyor. Geldiğimiz noktada bugün özellikle oyuncuların yakından tanıdığı Razer yeni oyuncu klavyesini tanıttı. Razer BlackWidow V4 Pro.

Sektörde genel olarak kabul gören norm; modaya uyan, taşınabilir, kompakt klavyeler sunmak. Bazı firmalar klavyelerini %40’a kadar küçülttü. Razer ise BlackWidow V4 Pro ile bu normun tam tersi yönde hareket ediyor. Klavye büyük bir gövde ile bizlere göz kırpıyor. BlackWidow V4 Pro, birinci sınıf Razer bileşenleri ve alüminyum bir malzeme ile geliyor. Bunların yanı sıra klavye bilek desteği, şerit aydınlatma gibi özelliklere de sahip.

Klavye USB Type-C bağlantı noktasına sahip. Bunun yanı sıra oyun klavyelerinde yeni bir özellik olan doğrudan geçişli bir USB bağlantı noktasına da ev sahipliği yapıyor.

BlackWidow V4 Pro üst düzey mekanik özellikler ile geliyor. Klavye Hall-Effect switchlere sahip. Bu switchler farklı dokunma seviyeleri ile rahat bir kullanım sunmak için tasarlanmış. Ancak çalışırken değiştirilemiyor. Klavyenin stabilizatörleri önceden yağlanmış. Klavyenin kasası ise ses emici köpüğe sahip. Tuşlar ise ABS plastikten yapılmış. Razer, PBT plastik kapaklı tuşları opsiyonel olarak satıyor. O kapakların daha zarif olduğunu da belirtmek lazım.

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Razer klavyeyi satışa çıkardı. Klavye 230 dolarlık bir fiyat etiketi ile satılıyor. Razer’ın yeni oyuncu klavyesini daha yakından incelemek isterseniz bu linkten Razer’ın resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.

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