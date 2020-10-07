Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2021 sızdırıldı!

Lenovo Thinkpad X1 Carbon serisinin yeni modeli sızdırıldı. Bu seriyle pazardaki en çok tercih edilen iş merkezli laptopları sunan şirket, son modellerinde donanımdaki küçük değişiklikler dışında tasarımda değişikliklerde bulunmuyordu. LaptopMag tarafından yayımlanan yeni rapora göre ise ThinkPad X1 Carbon 2021 bu sefer küçük tasarım değişikleri de bulunduruyor.

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Yeni ThinkPad tasarımında değişiklikle gelecek!

Baidu adlı sitede sızdırılan bilgilere göre Lenovo, yeni jenerasyon laptoplarında değişiklikler sunmayı planlıyor. ThinkPad X1 Carbon 2021 ve ThinkPad X1 Yoga hakkında bilgilere sahip olduğunu iddia eden bir kullanıcı özellikle ekranlarda değişim olacağını vurguladı. Bu değişim, yıllar içinde bu serilere yapılan ilk tasarım değişiklikleri olacak. Birçok bilgisayarda görülen klasik 16:9 çerçeve oranının yerine 16:10 çerçeve oranıyla sunulacak olan laptoplar, bu sayede daha uzun ve dar çerçeveli ekranlara sahip olacak.

Şirketin son tanıttığı ThinkPad X1 Nano modelinde de gördüğümüz 16:10 ekranın böylece farklı modellere de yayılması başlamış olacak. Sızıntıyla paylaşılan birkaç fotoğrafta ise farklı değişiklikler de görülüyor. Şu anki modellerde kullanılan iki bağımsız küçük menteşe yerine bu sefer menteşeler çubuk şeklinde bir alanda kullanılmış. Bu sayede daha sağlam bir çerçeveye da sahip olacak olan model, daha uzun yıllar boyunca kullanım sunabilecek.

Klavyenin her iki tarafında da görülen hoparlör ızgaraları da tasarımda görülen değişikliklerden biri. Ancak ThinkPad X1 Carbon 2021 modelinin donanımı ya da diğer konulardaki özellikleri hakkında detaylara sahip değiliz.