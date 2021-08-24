Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!

Huawei MateBook 14, taşınabilir ve sağlam cihazda üst düzey performans arayanlar için ortaya çıkarılmış gibi görünüyor.

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Huawei MateBook 14, tasarımsal açıdan ilk bakışta Huawei markalı dizüstü bilgisayar olduğunu bizlere net gösteriyor. 307,5 x 223,8 x 15,9 mm boyutlara sahip olan cihaz sadece 1,49 kg ağırlığında. Metalik mat gri yüzeyi oldukça şık görünen cihazda arkada geniş Huawei yazısı da göze batmıyor.

Alt tarafına baktığımızda arkadan aydınlatmalı klavyesi, sağ tarafta bulunan parmak izi okuma özelliği sunan güç tuşu ve geniş dokunmatik alanını görüyoruz. Bu alan oldukça hassas ve kolayca kullanılabiliyor. Parmak izi okuması ise her Matebook modelinde olduğu gibi oldukça kullanışlı ve hızlıca tanıma yapabiliyor.

Bu alanda iki önemli detay daha var. İlki F5 ve F6 tuşları arasına gizlenmiş kamera. Fiziksel olarak kapatabildiğiniz ve ekranda daha ince çerçeve olma adına buraya yerleştirilen kamera ile bant ya da farklı ürünler ile kameranızı kapatma derdiniz kalmıyor.

Diğer bir detay ise dokunmatik alandaki NFC desteği. Bu bölgeye bir Huawei telefonunuzu yaklaştırdığınızda NFC ile eşleşip, One Hop ile sürükle-bırak işleviyle dosya aktarımı. Huawei Share ile paylaşım ve Çoklu Ekran İşbirliği özelliği ile beraber telefonun ekranını bilgisayara paylaşabilir, pc üzerinden telefonu kullanabilirsiniz.

Dikkat çekici bir ekran

14 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Huawei MateBook 14, adını da ekranından alıyor. 4,9 mm inceliğinde yanlarda ve üstte çerçevelere sahip olan cihaz, karşıdan bakınca sadece ekran görünen bir detay sunuyor. 2160 x 1440 piksel çözünürlüğünde FullView adı verilen ekrana sahip olan bilgisayar, 2K çözünürlüğü ile fark yaratıyor. Bu ekran aynı zamanda dokunma desteğine de sahip. Gerektiğinde parmak hareketleri ile kolayca yönetebilirsiniz.

Ekrana baktığınızda biraz farklı da gelebilir. Çünkü 16:9 gibi klasik bir ekran oranından ziyade 3:2 bir oran sunuyor. Bu durum video ve film izlerken üstten ve alttan siyah boşlukların kalmasını sağlasa da genel kullanımda ve internette gezinme sırasında daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Açacağınız dosyalar, internet siteleri ve sosyal medyada daha fazla içerik görme şansı sağlıyor.

Ekran Aynı zamanda %100 sRGB renk gamutu, 300 nit’e varan parlaklık ve %90 ekran-gövde oranı da sağlıyor. Yani bu ekran özel ve bir o kadar da güzel bir şekilde hazırlanmış.

Donanımsal güç: bol seçenek

Huawei MateBook 14, piyasada bol bol seçeneği olan bir model. Bize gelen tepe versiyonu olduğunu da baştan belirtelim. Cihazda Intel Core i7-1165G7 işlemcisi, Intel Iris Xe grafik birmi, 16 GB bellek ve 512 GB SSD depolama yer alıyor. Ancak bu durumda bütçenize göre oldukça değişkenlik gösteren modellerden tercihinizi yapabilirsiniz. Intel Core i5-1135G7, AMD Ryzen 5 4600H ve AMD Ryzen 7 4800H işlemci seçeneklerinin yanı sıra 8 GB bellek ve 256 GB depolama tercihi de yapabilirsiniz.

Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve BT 5 desteği sunan cihazda fiziksel olarak 2 adet USB 3.2 Gen 1 Ti-A, bir adet USB Tip C, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Soğutma ve kullanım

Soğutma kısmında da oldukça verimli çalışan Çinli dev şirket, çift fanlı ve çift ısı borusuna sahip bir soğutma sistemi kullanıyor. %39 daha iyi soğutma performansı vadeden bu sistemde fan kanadı alanı %7 artırılırken kanat sayısı da %49 gibi ciddi bir oranda artırılmış. Buna ek olarak kanatlar %40 da incelince oldukça etkili bir soğutma sağlanması planlanmış. Ki öyle de olmuş. Bazı metal kasa modellerde özellikle sıcak aylarda cihazı kucağınıza koyduğunuzda ısıyı net hissedersiniz. Bu oran Huawei MateBook 14’te tamamen ortadan kalkmış diyebiliriz.

Günlük kullanım kanadında 56 Wh batarya ile gelen cihaz 65 Watt değerindeki şarj ileti ile hızlıca dolabiliyor. 30 dk içerisinde bataryanın yarısını dolduran bu sistem ile tam şarjda 8,5 saate varan kullanım desteği var. Video vb. için ise 10 saate varan bir destek sunuyor. Şahsen oturup saatlerce video izlemedim, ancak günlük bilgisayarım olarak kullandığımda gün içerisinde hiç şarj etme gereksinimi duymadığımı belirteyim.

Genel değerlendirme ve fiyatlar

Genel olarak baktığımızda Huawei MateBook 14 ailesi klasik bir Huawei kalitesinin yanında oldukça geniş seçenekler ile bütçeniz ve ihtiyacınıza uygun olarak farklı özellikler ile beraber geliyor. Pro kadar güçlü, Pro kadar hafif ve daha taşınabilir bir cihaz arayanlar için MateBook 14’ü rahatlıkla tavsiye edebilirim.

Aşağıda da donanımlara göre fiyat bilgisini görebilirsiniz;

HUAWEI MateBook 14 R5 – 8GB – 256GB – 7.499 TL

HUAWEI MateBook 14 R5 – 16GB – 512GB – 8.699 TL

HUAWEI MateBook 14 R7 – 16GB + 512GB – 9.999 TL

HUAWEI MateBook 14 i5 – 16GB + 512GB – 11.999 TL

HUAWEI MateBook 14 i7 – 16GB + 512GB – 12.999 TL