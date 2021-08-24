İnceleme
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Huawei MateBook 14, taşınabilir ve sağlam cihazda üst düzey performans arayanlar için ortaya çıkarılmış gibi görünüyor.
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Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Huawei MateBook 14, tasarımsal açıdan ilk bakışta Huawei markalı dizüstü bilgisayar olduğunu bizlere net gösteriyor. 307,5 x 223,8 x 15,9 mm boyutlara sahip olan cihaz sadece 1,49 kg ağırlığında. Metalik mat gri yüzeyi oldukça şık görünen cihazda arkada geniş Huawei yazısı da göze batmıyor.
Alt tarafına baktığımızda arkadan aydınlatmalı klavyesi, sağ tarafta bulunan parmak izi okuma özelliği sunan güç tuşu ve geniş dokunmatik alanını görüyoruz. Bu alan oldukça hassas ve kolayca kullanılabiliyor. Parmak izi okuması ise her Matebook modelinde olduğu gibi oldukça kullanışlı ve hızlıca tanıma yapabiliyor.
Bu alanda iki önemli detay daha var. İlki F5 ve F6 tuşları arasına gizlenmiş kamera. Fiziksel olarak kapatabildiğiniz ve ekranda daha ince çerçeve olma adına buraya yerleştirilen kamera ile bant ya da farklı ürünler ile kameranızı kapatma derdiniz kalmıyor.
Diğer bir detay ise dokunmatik alandaki NFC desteği. Bu bölgeye bir Huawei telefonunuzu yaklaştırdığınızda NFC ile eşleşip, One Hop ile sürükle-bırak işleviyle dosya aktarımı. Huawei Share ile paylaşım ve Çoklu Ekran İşbirliği özelliği ile beraber telefonun ekranını bilgisayara paylaşabilir, pc üzerinden telefonu kullanabilirsiniz.
Dikkat çekici bir ekran
14 inç boyutunda bir ekrana sahip olan Huawei MateBook 14, adını da ekranından alıyor. 4,9 mm inceliğinde yanlarda ve üstte çerçevelere sahip olan cihaz, karşıdan bakınca sadece ekran görünen bir detay sunuyor. 2160 x 1440 piksel çözünürlüğünde FullView adı verilen ekrana sahip olan bilgisayar, 2K çözünürlüğü ile fark yaratıyor. Bu ekran aynı zamanda dokunma desteğine de sahip. Gerektiğinde parmak hareketleri ile kolayca yönetebilirsiniz.
Ekrana baktığınızda biraz farklı da gelebilir. Çünkü 16:9 gibi klasik bir ekran oranından ziyade 3:2 bir oran sunuyor. Bu durum video ve film izlerken üstten ve alttan siyah boşlukların kalmasını sağlasa da genel kullanımda ve internette gezinme sırasında daha geniş bir görüş alanı sunuyor. Açacağınız dosyalar, internet siteleri ve sosyal medyada daha fazla içerik görme şansı sağlıyor.
Ekran Aynı zamanda %100 sRGB renk gamutu, 300 nit’e varan parlaklık ve %90 ekran-gövde oranı da sağlıyor. Yani bu ekran özel ve bir o kadar da güzel bir şekilde hazırlanmış.
Donanımsal güç: bol seçenek
Huawei MateBook 14, piyasada bol bol seçeneği olan bir model. Bize gelen tepe versiyonu olduğunu da baştan belirtelim. Cihazda Intel Core i7-1165G7 işlemcisi, Intel Iris Xe grafik birmi, 16 GB bellek ve 512 GB SSD depolama yer alıyor. Ancak bu durumda bütçenize göre oldukça değişkenlik gösteren modellerden tercihinizi yapabilirsiniz. Intel Core i5-1135G7, AMD Ryzen 5 4600H ve AMD Ryzen 7 4800H işlemci seçeneklerinin yanı sıra 8 GB bellek ve 256 GB depolama tercihi de yapabilirsiniz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ve BT 5 desteği sunan cihazda fiziksel olarak 2 adet USB 3.2 Gen 1 Ti-A, bir adet USB Tip C, HDMI ve 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.
Soğutma ve kullanım
Soğutma kısmında da oldukça verimli çalışan Çinli dev şirket, çift fanlı ve çift ısı borusuna sahip bir soğutma sistemi kullanıyor. %39 daha iyi soğutma performansı vadeden bu sistemde fan kanadı alanı %7 artırılırken kanat sayısı da %49 gibi ciddi bir oranda artırılmış. Buna ek olarak kanatlar %40 da incelince oldukça etkili bir soğutma sağlanması planlanmış. Ki öyle de olmuş. Bazı metal kasa modellerde özellikle sıcak aylarda cihazı kucağınıza koyduğunuzda ısıyı net hissedersiniz. Bu oran Huawei MateBook 14’te tamamen ortadan kalkmış diyebiliriz.
Günlük kullanım kanadında 56 Wh batarya ile gelen cihaz 65 Watt değerindeki şarj ileti ile hızlıca dolabiliyor. 30 dk içerisinde bataryanın yarısını dolduran bu sistem ile tam şarjda 8,5 saate varan kullanım desteği var. Video vb. için ise 10 saate varan bir destek sunuyor. Şahsen oturup saatlerce video izlemedim, ancak günlük bilgisayarım olarak kullandığımda gün içerisinde hiç şarj etme gereksinimi duymadığımı belirteyim.
Genel değerlendirme ve fiyatlar
Genel olarak baktığımızda Huawei MateBook 14 ailesi klasik bir Huawei kalitesinin yanında oldukça geniş seçenekler ile bütçeniz ve ihtiyacınıza uygun olarak farklı özellikler ile beraber geliyor. Pro kadar güçlü, Pro kadar hafif ve daha taşınabilir bir cihaz arayanlar için MateBook 14’ü rahatlıkla tavsiye edebilirim.
Aşağıda da donanımlara göre fiyat bilgisini görebilirsiniz;
HUAWEI MateBook 14 R5 – 8GB – 256GB – 7.499 TL
HUAWEI MateBook 14 R5 – 16GB – 512GB – 8.699 TL
HUAWEI MateBook 14 R7 – 16GB + 512GB – 9.999 TL
HUAWEI MateBook 14 i5 – 16GB + 512GB – 11.999 TL
HUAWEI MateBook 14 i7 – 16GB + 512GB – 12.999 TL
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İnceleme
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Ülkemizde üretime başlayan ve istihdam sağlayan bir başka marka da vivo oldu. Markanın ülkemizde üretilen ilk telefonlarından Y20’nin kutu açılışını hep beraber yapıyoruz.
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Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/dd683d98
Vivo Y20 özellikleri
Boyut: 164,41 x 76,32 x 8,41 mm
Ağırlık: 192 gram
Ekran: 6,51 inç IPS LCD HD+ 270 PPI
İşlemci: Qualcomm Snaprdagon 460
Bellek: 4 GB
Depolama: 64 GB
Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 8 MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 10 Watt
Ses: Mono Hoparlör + 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantı: WiFi 5 ve Bluetooth 5.0
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Akıllı Telefonlar
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.
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realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.
Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.
Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube
Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.
realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.
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