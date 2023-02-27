Razer, ses konusunda son dönemde kendini iyice geliştirdi. Kullandığı sürücüler ile dikkatleri üzerine çeken firma, Razer Synapse uygulaması ile özelleştirme sunarak ses tarafında yazılımın gücünü de arkasına alıyor. Bu sefer firma Razer Barracuda Pro ile karşımıza çıktı. Her şey için tek bir kulaklık arayanlara hitap eden bu kulaklık ses konusunda fazlasıyla tatmin edici bir deneyim sunuyor. Hem oyunda, hem müzikte hem de filmde ben buradayım diyen kulaklığa yakından bir göz atalım.

İçindekiler Razer Barracuda Pro İnceleme

Razer Barracuda Pro İnceleme

Razer Barracuda Pro, oldukça sağlam bir tasarıma ve çoğu Razer’ın tüm kulaklık serisinde ortak olan birkaç güzel özelliğe sahip. Tasarım, bol yastıklamanın yanı sıra sertlik için iç paslanmaz çelik kafa bandına sahip. Hafızalı köpük kulak pedleri, kulaklıkların şekli için konforu optimize ediyor. Nefes alabilen olmasa da, deri kulak pedi sargıları bir miktar hava akışına izin verir, böylece işler çok ısınmaz. Her kulaklık özel bir uyum için yukarı/aşağı eğiliyor. Kulaklıkları bir yüzeye düz bir şekilde yatırmak için bile kaydırabilirsiniz. Boyutlandırmanın ayarlanması kolaydır ve mekanizma, diğer bazı kulaklıkların aksine saç sıkışma eğiliminde değildir. Kafasını çok sert bir şekilde sıkıştırmadan yerinde kalır. Kulaklık ayrıca biraz hantal tarafta olmasına rağmen oldukça kaliteli bir taşıma çantasıyla birlikte geliyor.



Razer Barracuda Pro, kulaklıkların arka tarafında anında kontrol etmenizi sağlayan çeşitli kontroller içeriyor. Buna bir ses tekerleği, bir güç düğmesi ve sol kulaklığındaki bir mikrofon sessize alma düğmesinin yanı sıra sağ kulaklıktaki aktif gürültü önlemeyi (ANC) ayarlamak için bir düğme dahil.

Bu düğmelerin farklı yerleşimleri ve dokuları sayesinde kavraması oldukça kolay. Razer’ın PC’deki uygulaması kulaklığı kullanmak kesinlikle gerekli olmasa da, birkaç kullanışlı özelliğe sahip. Yazılımın birincil kullanımı, EQ ve mikrofon ayarları gibi ses özelliklerini ayarlamaktır. Uygulama, kulaklığı oldukça iyi tamamlayan birkaç farklı EQ ön ayarı içeriyor. Razer ayrıca Android ve iOS için Razer Audio adlı bir mobil uygulama da sunuyor. Bu da EQ ve aktif gürültü önleme dahil olmak üzere masaüstüyle aynı özelliklerden bazılarına erişim sağlıyor.

Synapse ayrıca Razer’ın kulaklık için ses uzamsallaştırma çözümüne erişim sağlıyor. Bu ses uzamsallaştırma, THX Spatial Audio tarafından destekleniyor. Doğru kurulumla bazı etkileyici sahte çevre ses efektleri sunabilir. Ancak yine de kesinlikle herkes için değil ve müzik dinlerken THX’i mutlaka kapatın.

Razer Barracuda Pro, bir oyun kulaklığı için mükemmel bir seçimdir. Yalnızca kablosuz olmasına rağmen, iyi ses kalitesiyle oldukça düşük gecikmeli oynatma özelliğine sahiptir. Razer Synapse’in PC’de THX Spatial Audio desteği de bazı oyunları gözle görülür şekilde geliştirir. Halo: The Master Chief Collection, Elden Ring ve Europa Universalis IV dahil olmak üzere her biri bu kulaklıkta kulağa mükemmel gelen birkaç farklı oyunu test ettik. Mikrofon ayrıca bu kulaklığı çevrimiçi oyunlar ve gece yarısı Discord aramaları için mükemmel bir seçim olmuş diyebiliriz.

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Kulaklık öncelikle oyun oynamak için harika olan 2.4GHz USB-C dongle’a (kulaklık ve USB-C – USB-A adaptörü ile birlikte geliyor) bağlanmak için tasarlanmıştır. Dışarıdayken Bluetooth 5.2’den yararlanabilir ve SBC ve AAC codec bileşenleri arasında seçim yapabilirsiniz. Alışılmadık bir şekilde, Razer kulaklık jakını burada atladığı için kablolu oynatma seçeneği yok.

Razer Barracuda Pro ayrıca Razer’ın hem USB-C dongle’ına hem de Bluetooth üzerinden farklı bir cihaza bağlanmasını sağlayan SmartSwitch Çift Kablosuz sistemine sahip. Normal kullanım sırasında, muhtemelen elektrik parazitinden kaynaklanan bazı aralıklı ses bozulmaları fark ediyoruz.

USB-C kullanımı (ve bir USB-A adaptörünün dahil edilmesi) sayesinde, PC’ler, akıllı telefonlar ve PlayStation konsolları dahil olmak üzere çok sayıda cihazla uyumlu. Razer’ın burada Xbox veya Nintendo konsolları için resmi desteği yok. Ancak USB-C adaptörü Nintendo Switch ile çalışıyor..Razer, Razer Barracuda Pro için 40 saatlik bir pil ömrünün reklamını yapıyor.

Razer Barracuda Pro, hem evde hem de hareket halindeyken çalışan bir oyun kulaklığı olarak sahadaki en önemli satış noktalarından biri olan aktif gürültü önleme özelliğine sahiptir. Razer’ın ANC çözümü, oyun odaklı bir ürün için piyasadaki diğerleri kadar güçlü olmasa da, dış gürültüyü azaltmada hala oldukça etkileyici.

Sağ kulaklıktaki kontrolle, ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz. ANC kapatıldığında, kulaklık da oldukça iyi pasif gürültü yalıtımına sahip. Genel olarak, iyi bir bas tepkisiyle dinlemek oldukça keyifli bir kulaklık.. Barracuda Pro, bası diğer birçok oyun kulaklığına kıyasla çok fazla artırmaz. Daha “eşit sesli” bir yanıt tercih ederseniz bu güzeldir ve hatta en sevdiğiniz aksiyon oyununda yakındaki ayak seslerini duymanızı kolaylaştırabilir.

Genel olarak bu kulaklık her şey için uygun bir kulaklık diyebiliriz. Razer’ın yeni canavarı yüksek kaliteli ses isteyenleri bile fazlasıyla tatmin edecek türden.