Range Rover’ın Özel Sınırlı Sayıda Üretilen Fifty Edition Türkiye’de

Range Rover Fifty Edition, göz alıcı renk seçenekleriyle ülkemizde yollara çıktı. Ayrıca üretimine başlanan yıla ithafen yalnızca 1970 adet olacak olan otomobil, 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle Türkiye’de sadece 10 adet ile satışta.

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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın, 1970 yılında hem yolda hem arazide en iyi performansı göstermek üzere tasarladığı Range Rover, bugün de bu standartların belirleyicisi olmaya devam ediyor. Aynı zamanda otomotiv dünyasında lüks SUV tanımını değiştiren ve 50 yıldır bu segmentte olan Land Rover Range Rover, ellinci yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor.

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Range Rover Fifty Edition, Santorini Black, Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri ile sunuluyor. Ek olarak Range Rover’ın 50’nci yılına özel sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.

Range Rover Fifty Edition’da Lüks Detaylar ve Konfor Hissi

Range Rover’ın ilk lanse edildiği seneye ithafen 50. yılına özel olarak tüm dünyada sadece 1970 adet olan Range Rover Fifty Edition; üst seviye yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca iç mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı-Soğutmalı, ‘Hot Stone’ Masaj Özellikli ön ve Executive Class Comfort arka koltukların yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses Sistemi de standart olarak sunuluyor. Ek olarak Pixel-Laser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı, Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty Edition’ın güvenlikten ödün vermediğinin altını çiziyor.

Range Rover Fifty Edition, Satin Auric Atlas renkte detayları ve el yapımı “Fifty” yazısı ile gösteren; “1 of 1970” ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel dokunuşlarla ön plana çıkıyor.