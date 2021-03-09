Genel
Range Rover’ın Özel Sınırlı Sayıda Üretilen Fifty Edition Türkiye’de
Range Rover Fifty Edition, göz alıcı renk seçenekleriyle ülkemizde yollara çıktı. Ayrıca üretimine başlanan yıla ithafen yalnızca 1970 adet olacak olan otomobil, 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle Türkiye’de sadece 10 adet ile satışta.
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Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın, 1970 yılında hem yolda hem arazide en iyi performansı göstermek üzere tasarladığı Range Rover, bugün de bu standartların belirleyicisi olmaya devam ediyor. Aynı zamanda otomotiv dünyasında lüks SUV tanımını değiştiren ve 50 yıldır bu segmentte olan Land Rover Range Rover, ellinci yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor.
Range Rover Fifty Edition, Santorini Black, Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri ile sunuluyor. Ek olarak Range Rover’ın 50’nci yılına özel sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.
Range Rover Fifty Edition’da Lüks Detaylar ve Konfor Hissi
Range Rover’ın ilk lanse edildiği seneye ithafen 50. yılına özel olarak tüm dünyada sadece 1970 adet olan Range Rover Fifty Edition; üst seviye yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca iç mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı-Soğutmalı, ‘Hot Stone’ Masaj Özellikli ön ve Executive Class Comfort arka koltukların yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses Sistemi de standart olarak sunuluyor. Ek olarak Pixel-Laser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı, Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty Edition’ın güvenlikten ödün vermediğinin altını çiziyor.
Range Rover Fifty Edition, Satin Auric Atlas renkte detayları ve el yapımı “Fifty” yazısı ile gösteren; “1 of 1970” ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel dokunuşlarla ön plana çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo 5 Modelinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!
iQOO Neo 5‘in ekran özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınızda 120Hz ekrana sahip iQOO Neo 5 ve bilinen tüm özellikleri.
Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yakın bir tarihte yeni modeli Neo 5 ile karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre 16 Mart 2021’de tanıtılacak olan Neo 5‘in birçok özelliği biliniyor. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görselde Neo 5 modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Gelin Neo 5’in ekran özelliklerine göz atalım.
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iQOO severleri tarafından beklenilen bir model olan Neo 5, yakın bir tarihte gözler önünde olacak. İlk olarak Snapdragon 870, 12GB Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceğini öğrendiğimiz Neo 5, şimdi ekran özellikleri ile karşımızda. Ancak Neo 5’in ekran özelliklerine geçmeden, cihazın 66W hızlı şarj destekli 4400mAh‘lik bir batarya ile geleceğini söyleyelim.
iQOO Neo 5 gelen sızıntılara göre 120Hz‘lik bir ekran ile birlikte gelecek. OLED panel ile gelen cihaz, 1000Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ek olarak 1300 nit parlaklık sunabilen bu ekran, 1080p çözünürlük ile göze hitap ediyor.
Bununla birlikte MEMC teknolojisi kullanan Neo 5, renk kalibrasyonu özelliğine sahip. Ek olarak HDR10 + sertifikalı cihaz ön tarafında delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyor. Cihazın ön kamerasının 16MP çözünürlük sunduğu bilinirken; arka tarafında 48MP‘lik üçlü arka kamera grubu taşıdığı da gelen bilgiler arasında.
Bakalım iQOO Neo 5, tüm bu özellikleri ile ne kadar fiyat etiketine sahip olacak. Sizce Neo 5 piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
Apple tüm cihazları için önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1’i yayınladı. İşte iOS 14.4.1 güncellemesi ile gelen düzeltmeler.
Apple yeni yazılım güncellemesi ile akıllı cihazlardaki büyük güvenlik açığını kapatıyor. iOS 14.4 işletim sisteminde yakalanan bir güvenlik açığı, Apple’ı acilen güncelleme yapmaya itti. iOS 14.5 üzerinde çalışan Apple, bu güvenlik açığı ile iOS 14.4.1 güncellemesini yayınlamak zorunda kaldı. Gelin güncellemenin detaylarına göz atalım.
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Apple bugün tüm cihazlara yayınladığı güncellemesi ile büyük bir güvenlik açığını kaldırmış gibi gözüküyor. Apple, başka bir güncelleme üzerinde çalışırken, bir anda böyle beklenmeyen bir ara güncelleme yayınladı. Dolayısıyla küçük bir boyuta sahip olan bu yeni güncelleme, görünüşe göre güvenlik tarafında büyük önem taşıyor. Önemli hata düzeltmeleri içeren iOS 14.4.1 ülkemizde yaklaşık 90MB boyutunda.
Apple bu küçük güncelleme ile Safari‘nin işleme motoru WebKit‘teki güvenlik açıklarını kapatıyor. Apple iOS 14.4.1 ile WebKit üzerinde kötü amaçlarla oluşturulmuş ve rastgele kod çalıştırılmasına yol açan bu hataları düzeltti. Ek olarak WebKit yeni güncelleme ile bellek bozulması sorunundan da kurtulmuş oldu.
Güncelleme nasıl yüklenir?
Apple tarafından yayınlanan bu önemli güncellemeyi güvenlik nedeniyle hemen yüklemek gerekiyor. Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın Ayarlar uygulamasına girin. Ardından Genel > Yazılım Güncelleme sekmelerini takip edin. Burada yer alan en yeni güncellemeyi indirin ve kurulumunu yapın. Bu sayede Apple tarafından yayınlanan ve önemli güvenlik açıkları kapatan iOS 14.4.1 güncellemesine sahip olabilirsiniz. Son olarak güncelleme yapmadan önce pil seviyenizin %50 ve üzeri olması gerektiğini unutmayın.
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Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
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Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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