Airfryer’dan fırına, çay makinesinden blender’a Ramazan’da ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt’ta!

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Her zaman olduğu gibi bu ay da sizlerle Ramazan ayında önerebileceğimiz ürünleri paylaşacağız. Ancak listede olmayan ancak genel kampanyaya dahil olan ürünlere de buradaki linkten göz atabilirsiniz. Kampanyanın 21-23 Mart tarihlerinde geçerli olduğunu unutmayın!

Sizin için önerdiğimiz ürünler:

Son yıllara damgasını vuran teknolojik ürünlerden birisi de Airfryer. Hızlı, zahmetsiz ve lezzetli bir şekilde yemeklerinizi yapabilen bu ürünlerden kendisini kanıtlamış bir marka da Philips. Philips’in HD9255/60 Airfryer modelinin en çok öne çıkan noktası ise 4.2 litre hacme sahip olması. Böylece kalabalık bir aile iseniz yeterli bir boyutu sizlere sunabilir. Günlük kişiselleştirilmiş tarif verebilme özelliğinin yanında tek seferde 4 porsiyon pişirebiliyor. 7 ön ayarlı dokunmatik ekranıyla kolay kullanım sunuyor. Eğer sizde PHILIPS HD9255/60 Airfryer detaylarına göz atmak ve 3199 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.



Evlerimizin vazgeçilmezi olan mutfak ürünlerinden birisi ise kahve makineleri. Güzel bir kahvaltı öncesinde ya da sonrasında, iftar sonrası muhabbetlerde bir kahve içmek herkesin sevdiği aktivitelerden birisi. Philips’in HD7546/20 Cafe Gaia Filtre Kahve Makinesi ise bu görevi en iyi şekilde yapan ürünlerden bir tanesi. 15 fincana kadar kapasitesine sahip olan makine Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici mekanizmaya sahip. Kırılmaz paslanmaz çelik termos yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Eğer siz de PHILIPS HD7546/20 Cafe Gaia Filtre Kahve Makinesi hakkında daha fazla detay öğrenmek ve 1699 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Sahurda ve iftarda karnını ekmekle doyurmak isteyenlerin en yakın dostu ise ekmek kızartma makineleri. Sıcak ve çıtır ekmek sevdalılarının GRUNDIG EK 4120 K 850 W Ekmek Kızartma Makinesine göz atmasında fayda var. 6 farklı ayarlanabilir kızarma seviyesiyle istediğiniz derece ekmeklerinizi kızartabilir ve servis edebilirsiniz. Ayrıca 2 farkı geniş dilim kapasitesinin olması da çoklı bir işlev sağlıyor. Bununla birlikte kırmızı renkte olması mutfağınızda şık bir görüntü de oluşturuyor. Eğer siz de GRUNDIG EK 4120 K 850 W Ekmek Kızartma Makinesi’nin detaylarına göz atmak ve 699 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

İftar sofralarınızın en güzel yemeklerini sizin bir asistanınız olan mutfak ürünleriyle yapmak hem size vakit kazandırıyor hem de haz katıyor. O ürünlerden birisi ise BRAUN MQ7025X Multiquick 7 El Blender Seti. Dört farklı güç seviyesiyle işlerinizi kolaylaştıracak olan bu set; kek, hamur ve pasta yapımları için birebir. Geniş kase kapasitesiyle (0.6 kg) daha fazla porsiyon içine alabiliyor. Eğer siz de BRAUN MQ7025X Multiquick 7 El Blender Seti’nin detaylarına göz atmak ve 1599 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.