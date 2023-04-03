Ramazan’da yemekler sizden, teknolojileri MediaMarkt’tan! Airfryer’dan fırına, kahve makinesinden blender’a Ramazan’da ihtiyacınız olan teknolojiler sizleri bekliyor.

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Her zaman olduğu gibi bu ay da sizlerle Ramazan ayında önerebileceğimiz ürünleri paylaşacağız. Ancak listede olmayan ancak genel kampanyaya dahil olan ürünlere de buradaki linkten göz atabilirsiniz. Kampanyanın 1-4 Nisan tarihlerinde geçerli olduğunu unutmayın!

Sizin için önerdiğimiz ürünler:

Son yıllara damgasını vuran teknolojik ürünlerden birisi de Airfryer. Hızlı, zahmetsiz ve lezzetli bir şekilde yemeklerinizi yapabilen bu ürünlerden kendisini kanıtlamış bir marka da COSORI . COSORI Premium Airfryer modelinin en çok öne çıkan noktası ise 5.5 litre hacme sahip olması. Böylece kalabalık bir aile iseniz yeterli bir boyutu sizlere sunabilir. 0.5 lite yağ doldurma kapasitesi de bulunuyor. Eğer sizde COSORI Premium Airfryer detaylarına göz atmak ve 3999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Evlerimizin vazgeçilmezi olan mutfak ürünlerinden birisi ise kahve makineleri. Güzel bir kahvaltı öncesinde ya da sonrasında, iftar sonrası muhabbetlerde bir kahve içmek herkesin sevdiği aktivitelerden birisi. PHILIPS EP5144/70 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi ise bu görevi en iyi şekilde yapan ürünlerden bir tanesi. 12 fincana kadar kapasitesine sahip olan makine ek bir düğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi çeşitli aromatik kahveler hazırlayabiliyor Eğer siz de PHILIPS EP5144/70 Tam Otomatik Kahve ve Espresso Makinesi hakkında daha fazla detay öğrenmek ve fiyatı hakkında bilgi isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

MediaMark’ta alabileceğiniz en güzel ürünlerden birisi ise KORKMAZ A2890 Nora Granit 7 Parça Tencere Seti. İftar ve sahur sofralarınızda size eşlik edevek bu set 7 parçadan oluşuyor. Granit malzemeden yapılması daha sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir tava ve üç tencereden oluşan bu setin detaylarına göz atmak ve 1999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu blender ile Optimize edilmiş TruFlow® bıçak tasarımı ve yüksek güçlü motoruyla lezzetli ve pürüzsüz dokuda sonuçlar için smoothielerinizi hazırlayın veya rahatlıkla buz kırabilirsiniz. 5 değişken hız ve pulse işlevi arasından optimum gücü seçerek her bir tariften en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Ayrıca 5 değişken hız ve pulse işlevi arasından optimum gücü seçerek her bir tariften en iyi şekilde yararlanabileceğiniz ELECTROLUX E4TB1-6ST Create 4 Smoothie Blender modeline göz atmak ve 1399 TL’ye satın almak isteseniz buradaki linke bakabilirsiniz.